Dhule Crime News : जनावरांच्या तस्करीसाठी रुग्णवाहिकेचा वापर..! दोघांना अटक

शिरपूर : भरधाव जाणारी रुग्णवाहिका पोलिसांनी अडविली. तिच्यातील रुग्ण गंभीर आहे का, अशी विचारणा केली आणि चालकाची बोबडी वळली. रुग्णवाहिकेचे मागील दार उघडल्यावर पोलिसांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.

एकूण दहा गायी दाटीवाटीने कोंबलेल्या होत्या. त्यांची सुटका करून गोशाळेत रवाना करण्यात आले. (Use of ambulances for animal smuggling dhule crime news)