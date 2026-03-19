Rahul Narwekar : ॲसिड हल्ला प्रकरणी राज्य सरकारने निवेदन करावे; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचे निर्देश

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथे सहावीतील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या घटनेचा मुद्दा बुधवारी विधानसभेत उपस्थित झाला. याप्रकरणी आरोपी अद्याप पोलिसांच्या ताब्यात न आल्याने कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वड्डेटीवार, नाना पटोले आणि अस्लम शेख यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकारला लक्ष केले. .तर या मुलीवरील उपचाराचा सर्व खर्च सरकार उचलेल, असे अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणाविषयी राज्य सरकारने अधिवेशनाविषयी निवेदन करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले..वड्डेटीवार म्हणाले की, ही संगमनेरची घटना धक्कादायक आहे. राज्यात पोलिसांचा धाक संपला आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. याच मुद्द्यावर आमदार नाना पटोले यांनीही टीका केली. तसेच पुढे पीडितेवर प्लास्टिक सर्जरी करावी लागणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील रुग्णालयात तिचे उपचार करण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली..आरोपी गावातीलच?विखे-पाटील यांनी सांगितले, की आरोपी तरुण वडगावपान गावातीलच असावा, असा संशय असून शोधासाठी गावकऱ्यांची मदत घेतली जात आहे. मुलीवर सध्या प्रवरा मेडिकल रुग्णालयात उपचार सुरू असून, तिच्या उपचारांचा १०० टक्के खर्च सरकार उचलणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.