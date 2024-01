Nandurbar Agriculture News : भोरटेक शिवारात 7 एकर ऊस खाक

Nandurbar News : शहादा तालुक्यातील भोरटेक शिवारात शॉर्टसर्किट होऊन सुमारे सात एकर ऊस जळून खाक झाल्याची घटना नुकतीच दुपारच्या सुमार घडली. यात आठ लाखांहून अधिकचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला.

महावितरणच्या दुर्लक्षामुळे उसाचे नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असून, भरपाई मिळण्याची मागणी करण्यात आली. (Seven acres of sugarcane burnt down in Bhortek Shivara Nandurbar agriculture News)