Dhule News : शानाभाऊ सोनवणे यांचे उपोषण मागे

चिमठाणे : शिंदखेडा येथे शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) उपजिल्हाप्रमुख शानाभाऊ सोनवणे व नवे आच्छी येथील शेतकरी रावसाहेब ईशी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रशासकीय इमारतीबाहेर बैलगाडीवर २६ जानेवारीला बेमुदत उपोषणाला बसले होते.

सोमवारी (ता. ३०) पाचव्या दिवशी दुपारी प्रभारी तहसीलदार आशा गांगुर्डे- संघवी यांच्या लेखी आश्र्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. (Shanabhau Sonwane hunger strike is over Fight for Farmers Special meeting under chairmanship of District Magistrate Bhamre on 7th February Dhule News)

शेतकऱ्यांच्या मालाला खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात, शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी दिवसला १८ तास वीजपुरवठा करावा, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, बँक व वीज वितरण कंपनीने सक्तीची वसुली थांबवावी आदी मागण्यांसाठी शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख शानाभाऊ सोनवणे व शेतकरी रावसाहेब ईशी शिंदखेडा येथे बेमुदत उपोषणाला बसले होते‌. सोमवारी तहसीलदार आशा गांगुर्डे-संघवी यांच्या लेखी आश्वासनानंतर ग्लुकोज पाणी देऊन उपोषण सोडण्यात आले.

यावर उपोषणकर्त्यांचे समाधान झाल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले. उपोषण सोडण्यासाठी शिंदखेडा पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या वेळी माजी कामगार राज्यमंत्री हेमंत देशमुख, अमित पाटील, माजी नगरसेवक भूपेंद्र धनगर, लोहगावचे सरपंच महेंद्र पाटील, सखाराम ईशी, सागर देसले, नंदू पाटील, रवींद्र मोहने, कुणाल माळी, भूषण सोनवणे, बापू देसले, गौतम कोळी, मनोज परदेशी, प्रवीण वाकडे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.

तहसीलदारांचे लेखी आश्वासन

तहसीलदार गांगुर्डे-संघवी यांनी लेखी पत्रात म्हटले आहे, की नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता सुरू असल्याने या विषयावर बैठक घेता येत नाही. मागण्यांनुसार संबंधित विभागाची विशेष बैठक ७ फेब्रुवारीला शिरपूर उपविभागीय अधिकारी प्रमोद भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येणार असून, यातून उचित मार्ग काढण्यात येईल. उपोषण मागे घ्यावे.

