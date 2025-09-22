Dhule News : धुळ्यात आजपासून नवरात्रोत्सवाचा उत्साह; खानदेश कुलस्वामिनी एकवीरादेवी मंदिर भाविकांसाठी २४ तास खुले राहणार

धुळे: शारदीय नवरात्रोत्सवास घटस्थापनेने सोमवार (ता.२२) पासून प्रारंभ होत आहे. शहरासह जिल्ह्यातील मंदिरांमध्ये नवरात्रोत्सवाच्या अनुषंगाने तयारी पूर्ण झाली आहे. तसेच, घरोघरी भक्तिभावाने घटस्थापना होईल. शहरातील बाजारपेठेत फुलबाजार आणि पूजेचे साहित्य खरेदीसाठी भाविकांची दुकाने, स्टॉल्सवर लगबग दिसून आली..घरोघरी मातीच्या भांड्यात सात प्रकारच्या धान्यांचे बी पेरून, आंब्याची पाने, नारळ ठेवून देवी दुर्गेचे आवाहन करण्यात येईल. पुढील नऊ दिवस भाविक दुर्गेच्या नऊ रुपांची भक्तिभावाने पूजा-अर्चा करतील. खानदेश कुलस्वामिनी एकविरा देवी मंदिरात यंदा भाविकांसाठी २४ तास दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र रांगा, मंडप व मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यापूर्वी एकच भाविक जाईल अशी रांग लावण्यात येत होती. मात्र, यंदा दोन ते तीन भाविकांना एकाचवेळी दर्शन घेता यावे, यासाठी रांग मोठी करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंदिराचे मुख्य विश्वस्त सोमनाथ निंबा गुरव यांनी दिली..विविध कार्यक्रमनवरात्रोत्सवांतर्गत एकवीरादेवी मंदिरात २६ सप्टेंबरला ललित पंचमीनिमित्त कुमारीका पूजन, २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान होम- हवन व शतचंडी यज्ञ तर ३० सप्टेंबरला पूर्णाहुतीनंतर प्रसाद वाटप करण्यात येईल. १ ऑक्टोबरला मानवमी सुवासिनी पूजन व २ ऑक्टोबरला विजया दशमीनिमित्त सिमोल्लंघन होईल. .Navratri Festival : सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके... च्या मंत्रोच्चारात वणीगडावर सप्तशृंगी मातेच्या नवरात्रोत्सवास उत्साहात प्रारंभ....विशेष म्हणजे देवीचा तीन प्रहरी साज-शृंगार होणार असून, सकाळ, दुपार, पहाट व सायंकाळी वेगवेगळ्या वेळांना देवीला चार वेगवेगळ्या साड्या नेसविण्यात येतील. तसेच, यंदा दोन मंगळवार आल्याने पांझरा नदीची आरती दोनदा केली जाणार आहे. देवीची आरती दररोज पहाटे पाच, सकाळी आठ, दुपारी बारा, सायंकाळी सात व मध्यरात्री बारा वाजता होईल. धुळे जिल्ह्यासह अन्य जिल्ह्यांतू तसेच परराज्यातूनही अनेक भाविक एकविरा देवीच्या दर्शनासाठी येतात. ट्रस्टने केलेल्या या सोयींमुळे नवरात्रोत्सवात भाविकांना सुरळीत व सुलभ दर्शनाचा लाभ होईल, असा विश्वास ट्रस्टतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.