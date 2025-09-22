उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळ्यात आजपासून नवरात्रोत्सवाचा उत्साह; खानदेश कुलस्वामिनी एकवीरादेवी मंदिर भाविकांसाठी २४ तास खुले राहणार

Shardiya Navratri Preparations in Dhule District : शहरासह जिल्ह्यातील मंदिरांमध्ये नवरात्रोत्सवाच्या अनुषंगाने तयारी पूर्ण झाली आहे. तसेच, घरोघरी भक्तिभावाने घटस्थापना होईल. शहरातील बाजारपेठेत फुलबाजार आणि पूजेचे साहित्य खरेदीसाठी भाविकांची दुकाने, स्टॉल्सवर लगबग दिसून आली.
धुळे: शारदीय नवरात्रोत्सवास घटस्थापनेने सोमवार (ता.२२) पासून प्रारंभ होत आहे. शहरासह जिल्ह्यातील मंदिरांमध्ये नवरात्रोत्सवाच्या अनुषंगाने तयारी पूर्ण झाली आहे. तसेच, घरोघरी भक्तिभावाने घटस्थापना होईल. शहरातील बाजारपेठेत फुलबाजार आणि पूजेचे साहित्य खरेदीसाठी भाविकांची दुकाने, स्टॉल्सवर लगबग दिसून आली.

