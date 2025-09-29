उत्तर महाराष्ट्र

Chimthane Flood News : परतीच्या पावसाचा कहर! शिंदखेडा तालुक्यात ६०० हेक्टरवरील पिके भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान

Heavy Rainfall Hits Shindkheda Taluka, Maharashtra : शिंदखेडा तालुक्यात परतीच्या पावसाने आणि वादळी वाऱ्याने शेतातील पपई, केळी आणि कापूस पिके भुईसपाट झाली आहेत. पावसामुळे मातीच्या घरांचीही मोठी पडझड झाली असून, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चिमठाणे: शिंदखेडा तालुक्यात शनिवारी (ता. २७) दुपारी, रात्रभर आणि रविवारी (ता. २८) दिवसभर काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्याने मातीच्या घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड सुरू आहे. तसेच, तालुक्यातील ६०० हेक्टरवरील पपई, केळी, कापूस व ऊस आदी पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज तालुका कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. कंचनपूर येथे एका म्हशीचा वीज पडून मृत्यू झाला. एकूणच परतीच्या पावसाने शिंदखेडा तालुकावासीयांना अशरश: रडकुंडीला आणले.

