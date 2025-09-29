Chimthane Flood News : परतीच्या पावसाचा कहर! शिंदखेडा तालुक्यात ६०० हेक्टरवरील पिके भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान

चिमठाणे: शिंदखेडा तालुक्यात शनिवारी (ता. २७) दुपारी, रात्रभर आणि रविवारी (ता. २८) दिवसभर काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्याने मातीच्या घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड सुरू आहे. तसेच, तालुक्यातील ६०० हेक्टरवरील पपई, केळी, कापूस व ऊस आदी पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज तालुका कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. कंचनपूर येथे एका म्हशीचा वीज पडून मृत्यू झाला. एकूणच परतीच्या पावसाने शिंदखेडा तालुकावासीयांना अशरश: रडकुंडीला आणले..शिंदखेडा तालुक्यात खरीप हंगाम सुरू झाल्यानंतर दीड ते दोन महिने पाऊसाने दडी मारली होती. त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली होती. परतीच्या पाऊसाने तालुक्यात काही भागात आसमानी संकट उभे राहिल्याने हाता तोंडाशी आलेला घास या पावसाने हिरावून घेतल्याने शेतकरी नाकीनऊ आले आहे. आधीच तालुका अवर्षणप्रणव असल्याने कुठेतरी तालुका ‘कात’ टाकत असताना शनिवारी व रविवारी झालेल्या पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे..६०० हेक्टरवरील पिके झाली भुईसपाटशनिवारी व रविवारी वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे तालुक्यातील तापीकाठावरील व तालुक्यातील पश्चिम पट्ट्यातील बरेळ भागात गावात वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. त्यामुळे सुमारे ६०० हेक्टरवरील पपई, कापूस, केळी, ऊस, कांदा आदी पिके भुईसपाट झाल्याने कोटीच्या रूपयांच्या घरात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे..पावसामुळे १००घरांची पडझडतालुक्यातील कदाणे येथे रविवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास महेंद्र हिम्मतराव सोनवणे, अमराळे येथील गुलाब गंगाराम बोरसे, धांदरणे येथील हरपाल राजेंद्र गिरासे, सवाई- मुकटी येथील बाबुराव शंकर देसले, विरदेल येथील भिका निंबा बेहरे, शांताराम उत्तम बेहरे, राजेंद्र यादव वेताळे, महेंद्र सुकलाल वेताळे, बन्सीलाल सुकलाल जाधव, संपत हरचंद दुसाने, रावन सुकलाल बेहरे, संजय विश्राम पाटील, भागीरथाबाई नथू बेहरे, तिरोनाबाई युवराज बच्छाव, राजेंद्र भास्कर पाटील यांच्या घराची भिंती, छत कोसळून नुकसान झाले आहे..कंचनपूर येथे वीज पडून म्हैस ठारकंचनपूर येथे रविवारी दुपारी दोनच्या सुमारास नरेंद्र देविदास पाटील यांची म्हैस पांझरा नदीच्या काठी असलेल्या गोठ्याबाहेर बांधलेली असताना वीज पडून तिचा मृत्यू झाला.वाडी- शेवाडी मध्यम प्रकल्प ७५ टक्के भरलेबुराई नदीवरील फफादे (ता. साक्री) येथील बुराई मध्यम प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाल्याने सुमारे दोन हजार क्यूसेस विसर्ग नदीपात्रातून वाडी- शेवाडी मध्यम प्रकल्पात येत असल्याने रविवारी दुपारी प्रकल्प ७५ टक्के भरला. येत्या दोन- तीन दिवसात प्रकल्प पूर्णपणे भरला जाणार आहे. या वादळी पावसामुळे खरीप हंगामातील पिके वाया गेल्याने संपूर्ण हंगामाचा खर्च पाण्यात गेला असून, मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. सरकारने तत्काळ पंचनामे करून मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत..शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावलाकापडणे : धुळे तालुक्यातील चार मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे. इतर मंडलांध्येही सातत्यपूर्ण पाऊस होत आहे. या पावसामुळे खरीप हंगामाचे मोठे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला नेला आहे. शिंदखेडा तालुक्यात सर्वाधिक नुकसान झाले आहे..Heavy Rain: पूर अन् अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत किती मिळणार? काय आहे प्रक्रिया?.धुळे तालुक्यात गेल्या आठ दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे. रविवारी (ता. २८) देखील मुसळधार पाऊस झाला. शिरूड, मोघण, बोरकुंड व रतनपुरा या चारही मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीग्रस्त मंडलांमध्ये आमदार राम भदाणे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष भाऊसाहेब देसले, माजी कृषी सभापती प्रा. अरविंद जाधव, जिल्हा परीषदेचे माजी सदस्य आशुतोष पाटील, तहसीलदार अरूण शेवाळे, कृषी अधिकारी, कृषी सहायक, चारही मंडलातील ग्राम महसूल अधिकारी, भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त भागातील पाहणी दौऱ्यात सहभागी झाले. या वेळी आमदार भदाणे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांना धीर देत, सरकार शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पुढे सरसावले असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.