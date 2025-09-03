उत्तर महाराष्ट्र

Shirpur Accident : शिरपूरजवळ पोलिसांच्या जीपचा अपघात; वाढदिवसाच्या दिवशीच एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

Police Jeep Overturns During Patrolling in Shirpur : शिरपूरजवळ पेट्रोलिंगदरम्यान पोलिसांची जीप उलटून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू तर दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
शिरपूर: पेट्रोलिंग करताना पोलिस जीप उलटून झालेल्या अपघातात एक कर्मचारी ठार, तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात सोमवारी (ता. २) दुपारी एकला मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर दहिवद (ता. शिरपूर)जवळ किसान हॉटेलसमोर घडला. मृत व जखमी महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे कर्मचारी आहेत.

