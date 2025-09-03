Shirpur Accident : शिरपूरजवळ पोलिसांच्या जीपचा अपघात; वाढदिवसाच्या दिवशीच एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

शिरपूर: पेट्रोलिंग करताना पोलिस जीप उलटून झालेल्या अपघातात एक कर्मचारी ठार, तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात सोमवारी (ता. २) दुपारी एकला मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर दहिवद (ता. शिरपूर)जवळ किसान हॉटेलसमोर घडला. मृत व जखमी महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे कर्मचारी आहेत. .नवलसिंह हावल्या वसावे (वय ३१, रा. गुरुदत्त कॉलनी, शिरपूर) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव असून, प्रकाश राजाराम जाधव (वय ३८) व अनिल अण्णा पारधी (३२) अशी जखमींची नावे आहेत. तिघेही पोलिस जीप (एमएच १८, बीएक्स ०२३२)ने पेट्रोलिंग करीत होते. किसान हॉटेलसमोर जीपचा मागील बाजूचा टायर फुटल्याने ती उलटली. त्यात दाबले जाऊन तिघेही गंभीर जखमी झाले. त्यांना सहकाऱ्यांनी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय तपासणीत नवल वसावे याचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. दोन्ही जखमींवर प्रथमोपचार करून त्यांना धुळ्याला हलविले आहे..मुलाचा होता वाढदिवसनवलसिंह वसावे धडगाव (जि. नंदुरबार) येथील रहिवासी आहेत. शहरातील गुरुदत्त कॉलनीत ते कुटुंबासह राहत होते. त्यांच्या मुलाचा सोमवारी वाढदिवस होता. त्याच दिवशी ही दुर्दैवी घटना घडल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे..एकाच बॅचचे पोलिसनवलसिंह वसावे, प्रकाश जधव व अनिल पारधी एकाच वेळी पोलिस सेवेत दाखल झाले होते. त्यांच्यात गाढ मैत्री होती. नवलसिंह वसावे स्वत: ड्रायव्हिंग करीत असताना, टायर फुटल्याने हा अपघात झाला. पोलिस निरीक्षक किशोरकुमार परदेशी यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमींची भेट घेतली..Meerut Crime : थंड पेयात मिसळल्या झोपेच्या गोळ्या अन् नंतर दोरीने गळा आवळून केला वडिलांचा निर्घृण खून; दोन मुलांसह सूनेला अटक.वाहनांच्या दुरवस्थेचा प्रश्नमुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर महामार्ग पोलिस मदत केंद्र आहे. त्यांच्या नियंत्रणात मोठा परिसर आहे. मात्र, पेट्रोलिंगसाठी दिलेल्या वाहनांची देखभालीअभावी दुरवस्था झाल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. वाहन मध्येच बंद पडणे, नादुरुस्त असणे असे प्रकार नेहमीच घडतात. त्याकडे पोलिस विभागाने गांभीर्याने लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.