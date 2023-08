Dhule News : दुसऱ्यानेच काढला परस्पर पीकविमा! अजंगच्या शेतकऱ्याची तक्रार

Dhule News : अजंग (ता. धुळे) येथील शेतकऱ्याची एकीकडे पीकविमा मिळविण्यासाठी पायपीट सुरू असताना त्याच्या शेतावर दुसऱ्यानेच पीकविमा काढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. (someone else has taken out crop insurance on another farmer farm dhule news)

त्यामुळे यंदा पीकविमा योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ केल्यास आंदोलन करू, असा इशारा तक्रारदार शेतकरी तुळशीराम माळी व भाऊसाहेब माळी यांनी दिला.

तक्रारदार शेतकऱ्यांनी पत्रकात म्हटले आहे, की अजंग येथे तुळशीराम हरकू माळी व मुलगा भाऊसाहेब यांची दोन हेक्टर ३९ आर वडिलोपार्जित मिळकत आहे. वारसाहक्काने मिळालेली ही शेतजमीन दीर्घकाळापासून ते कसत आहेत.

ही जमीन पितापुत्राच्या कब्जे व उपभोग वहिवाटीत असली तरी एका व्यक्तीने परस्पर शेतीच्या उताऱ्यावर मोठ्या स्वरूपाच्या नोंदी घेत परस्पर विमा काढून घेतला आहे.

या शेतात आजही भुईमूग, कपाशीसह इतर पिके घेतली जात असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून पीकविमा काढला जात आहे. यंदा पीकविम्याचा लाभ मिळावा म्हणून अर्ज केला आहे.

या अनुषंगाने लाभ मिळावा, अशी मागणी आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे.