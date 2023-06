Dhule Crime News : धक्कादायक! वृद्ध पित्याचे मुलगा-सुनेने फोडले डोके

By

Dhule Crime News : विहिरीचे पाणी वापरतो, विहिरीचे लाइट बिल का भरत नाही असे मोठा मुलगा व सुनेला सांगितले, याचा राग आल्याने ८२ वर्षीय वडीलांना मुलगा-सुनेने मारहाण केल्याची घटना बुधवारी (ता.७) सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास हातनूर (ता. शिंदखेडा) येथे घडली. ( son and daughter in law smashed head of father nandurbar crime news )

गुरुवारी (ता.८) शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात मुला व सुनेच्या दोघांविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हातनूर येथील संभाजी तानाजी जगताप - मराठे (वय ८२) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मोठा मुलगा प्रमोद जगताप, मोहिनी जगताप यांनी हाताबुक्क्यांनी मारहाण केली.

मुलगा प्रमोद याने डोक्यावर दगडाने मारुन डोके फोडून जीवेठार मारण्याची धमकी दिली. पत्नी कोकीळाबाई व लहान मुलगा शरद जगताप यांनी शिंदखेडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सदेंसिंग चव्हाण करीत आहेत.