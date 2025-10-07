Jalgaon News : कन्येची कमाल! जळगावच्या सोनिया काबरा यांची 'बू पास' कंपनी थेट न्यूयॉर्कच्या 'नॅसडॅक'वर

जळगाव: येथील उद्योजकाच्या कन्येने आफ्रिकेत सुरू केलेल्या ‘स्टार्टअप’ कंपनीने अल्पावधीत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे यश मिळविले आहे. सोनिया काबरा या तरुणीच्या ‘बू पास’नामक कंपनीस थेट आंतरराष्ट्रीय मानांकित शेअर बाजार, अर्थात नॅसडॅक (Nasdaq)ने प्रदर्शित केले आहे. कंपनी अद्याप त्यात सूचीबद्ध नसली तरी त्या दिशेने कंपनीची वाटचाल सुरू झाली. अशा प्रकारचा सन्मान मिळविणारी सोनिया ही जळगावसह खानदेशातील पहिली तरुणी ठरली आहे..सप्टेंबर २०२५ मध्ये न्यू यॉर्कस्थित ‘नॅसडॅक’ने सोनिया यांच्या ‘बू पास’ या कंपनीला प्रदर्शित केल्याचे जाहीर केले. साधारणत: पाच- सहा वर्षांपूर्वीच सोनियाने एका सहकाऱ्याबरोबर हे स्टार्टअप सुरू केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दळणवळण क्षेत्रात कार्यरत ही कंपनी केनियातील रेल्वेद्वारे होणारी मालवाहतूक, रेल्वे तिकीट आरक्षण, बससेवा व अन्य स्वरूपाच्या वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत आहे. अमेरिकास्थित मॉर्गन स्टॅनले या नामांकित कंपनीने केलेल्या गुंतवणुकीतून ‘बू पास’ची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे..युवा उद्योजक सोनिया ही जळगावातील उद्योजक तथा सुहान्स केमिकल्सचे संचालक संदीप व फॅशन डिझायनिंगच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सपना काबरा यांची कन्या आहे. तिचे आजोबा किशन काबरा हे उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ते होते. तिचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण जळगावात सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये झाले. लहानपणापासूनच ती ‘स्कॉलर’ होती. .तिला मिळालेल्या शिष्यवृत्तीतून तिने अकरावी व बारावीचे शिक्षण हॉंगकॉंगमध्ये आणि नंतर पुन्हा एका मोठ्या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अमेरिकेत पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. आफ्रिकेत दोन-तीन सहकाऱ्यांसह सोनियाच्या टीमने केलेल्या एका वैशिष्ट्यपूर्ण प्रोजेक्टचे ‘हल्ट’ फाउंडेशनकडून कौतुक झाले. या फाउंडेशनच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सोनियाच्या टीमला एक मिलियन डॉलरचे प्रथम बक्षीसही मिळाले. तिचा आफ्रिकेतील पहिल्या ५० प्रभावशाली महिलांमध्ये सन्मान करण्यात आला. सध्या १० भारतीय व ५० आफ्रिकन सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्ससह ‘बू पास’ सेवारत आहे. .काय आहे ‘नॅसडॅक’? ‘नॅसडॅक’ अमेरिकेतील न्यू यॉर्कस्थित शेअर बाजार आहे. मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजसारखेच हे मार्केट असून, या मार्केटवर झळकण्यासाठी अनेक कंपन्या प्रयत्नशील असतात. ‘नॅसडॅक’वर सूचीबद्ध होणे किंवा या मार्केटने दखल घेणे कोणत्याही कंपनीसाठी मानाचे मानले जाते. टेस्ला, मायक्रोसॉफ्ट किंवा अॅपल यांसारख्या कंपन्या ‘नॅसडॅक’वर सूचीबद्ध आहेत. .Farmer Relief: प्रति कोंबडी १०० रुपये, विहिरीत गाळ गेलेल्यांना किती रुपये? संपूर्ण नुकसानभरपाई समजून घ्या.‘नॅसडॅक’ने आमच्या कंपनीची दखल घेणे ही मोठी गोष्ट आहे. याआधीही वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आम्हाला पुरस्कार, सन्मान मिळाले. पण, ‘नॅसडॅक’चा हा सन्मान आमच्यासाठी खास आहे. कंपनीच्या एकूणच वाटचालीत ज्यांनी योगदान दिले, त्या सर्वांचेच आभार.- सोनिया काबरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.