Jalgaon News : कन्येची कमाल! जळगावच्या सोनिया काबरा यांची 'बू पास' कंपनी थेट न्यूयॉर्कच्या 'नॅसडॅक'वर

Sonia Kabra’s BooPass Startup Gains International Recognition : जळगावातील उद्योजक संदीप काबरा यांची कन्या सोनिया काबरा हिच्या आफ्रिकास्थित 'बू पास' स्टार्टअप कंपनीला न्यू यॉर्क येथील आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजार 'नॅसडॅक' ने प्रदर्शित करून सन्मानित केले.
- सचिन जोशी, जळगाव
जळगाव: येथील उद्योजकाच्या कन्येने आफ्रिकेत सुरू केलेल्या ‘स्टार्टअप’ कंपनीने अल्पावधीत तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे यश मिळविले आहे. सोनिया काबरा या तरुणीच्या ‘बू पास’नामक कंपनीस थेट आंतरराष्ट्रीय मानांकित शेअर बाजार, अर्थात नॅसडॅक (Nasdaq)ने प्रदर्शित केले आहे. कंपनी अद्याप त्यात सूचीबद्ध नसली तरी त्या दिशेने कंपनीची वाटचाल सुरू झाली. अशा प्रकारचा सन्मान मिळविणारी सोनिया ही जळगावसह खानदेशातील पहिली तरुणी ठरली आहे.

