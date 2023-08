Dhule News : ग्रामसेवक ग्रामपंचायतींचे पाहतो कामकाज; गावकारभाऱ्यांची मुदत संपूनही प्रशासकाची नियुक्तीच नाही

Dhule News : शिंदखेडा तालुक्यातील जानेवारी ते डिसेंबरअखेर १३ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. २ जूनपर्यंत सात ग्रामपंचायतींची मुदत संपूनही प्रशासकाची नियुक्ती होत नसल्याने ग्रामपंचायतीचा आर्थिक व्यवहार थांबल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक कामकाज पाहत असून, त्यांना आर्थिक व्यवहार करता येत नाही. प्रशासक नियुक्तीबाबत प्रभारी गटविकास अधिकारी प्रदीप पवार यांनी २५ जुलैला जिल्हा परिषदेकडे पत्र पाठवूनही प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. (There is no appointment of administrator in gram panchayat after term of 7 village officials has expired dhule news)

शिंदखेडा तालुक्यातील जूनअखेर मुदत संपलेल्या तावखेडा (प्र.बेटावद), कदाणे, कंचनपूर, वाघोदे, परसामळ-कुमरेज गटग्रामपंचायत, साळवे व वालखेडा या ग्रामपंचायतींची मुदत संपून सव्वा महिना उलटला आहे.

मात्र अद्यापपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न केल्याने ग्रामपंचायतीचे तात्पुरते कामकाज ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक पाहतात, पण आर्थिक व्यवहार करता येत नसल्याने अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे.

प्रशासाक नियुक्तीची प्रतीक्षा

जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा शिंदखेडा पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी प्रदीप पवार यांनी २५ ला जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शिंदखेडा तालुक्यातील मुदत संपलेल्या सात ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक होण्याबाबत पत्रव्यवहार करून १५ दिवस होऊनही नियुक्ती करण्यात आली नसल्याने ग्रामस्थांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

जानेवारी ते डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती

ग्रामपंचायतीचे नाव मुदत संपण्याची तारीख

तावखेडा (प्र. बेटावद) १९ जून २०२३

वालखेडा १८ जुलै

कदाणे २० जुलै

कंचनपूर २३ जुलै

वाघोदे २५ जुलै

परसामळ-कुमरेज २५ जुलै

साळवे २५ जुलै

वाडी २३ डिसेंबर

होळ (प्र. बेटावद) २४ डिसेंबर

अंजनविहिरे २७ डिसेंबर

गव्हाणे-शिराळे २७ डिसेंबर

मांडळ २७ डिसेंबर

पथारे २८ डिसेंबर