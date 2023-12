Dhule News: ठेकेदारांचे 100 कोटीही देणार कुठून? महापालिकेपुढे संकट

Dhule News : महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेचा कालावधी सहा दिवसांनी संपुष्टात येणार आहे. यात पाच वर्षांच्या सत्ता कालावधीत शहरातील विकासाचे चित्र रंगविण्याचा जो काही प्रयत्न झाला, तो आता महापालिकेच्या रिकाम्या तिजोरीमुळे फिका पडणार की काय, अशी गंभीर स्थिती समोर येत आहे.

एकीकडे प्रशासकीय मान्यतेचा खटाटोप महापालिकेत सुरू राहिला, तर दुसरीकडे सद्यःस्थितीत महापालिका फंडातून ठेकेदाराचे दहा लाख देण्याची पत उरलेली नसल्याचेही वास्तव समोर येत आहे. तेव्हा ठेकेदारांचे थकीत एकूण सुमारे शंभर कोटींचे बिल देण्यासाठी महापालिका निधी आणणार कुठून हा खरा यक्ष प्रश्‍न आहे. (There is no credit left for contractor to pay 10 lakhs from municipal fund dhule news)