Dhule News : या कारणामुळे साक्रीने अधिकाऱ्यांना पहाटेपर्यंत जागवले....

Dhule News : शहरासह जिल्ह्यात गेल्या दहा दिवसांपासून अनुचित आणि विचित्र घटना घडत असताना त्या पोलिसांनी कुशलतेने नियंत्रणात आणल्या. (trenches for 51 foot saffron flag was buried in open space by police dhule news)

असे असताना साक्री शहराने बुधवारी (ता. १४) मध्यरात्रीपासून पहाटेपर्यंत महसूल आणि पोलिस प्रशासनाला जागवले. साक्री शहरात मोकळ्या जागेत ५१ फुटी भगव्या ध्वजासाठी खोदण्यात आलेला खड्डा पहाटे तीननंतर बुजविण्यात आला.

संजय रामेश्‍वर शर्मा यांनी साक्री नगरपंचायत हद्दीतील एका मंदिराजवळील मोकळ्या जागेवर स्तंभासह ५१ फुटी भगवा ध्वज उभारणीसाठी तात्पुरती परवानगी मागितली. त्यानुसार साक्री नगरपंचायतीने अटी-शर्तीनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात ना हरकत दाखला दिला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यात राज्य शासनाच्या नियम, अटींची पूर्तता करणे, मालकी हक्काबाबत वाद उद्‌भवल्यास ना हरकत संपुष्टात येणे, ना हरकत दाखला म्हणजे बांधकाम परवानगी नव्हे, ध्वज लावण्यापूर्वी साक्रीच्या पोलिस निरीक्षकांची पूर्वपरवानगी घेणे, पोलिस अधीक्षकांच्या प्रतिबंधात्मक मनाई आदेशाचे पालन करणे आदी विविध अटी-शर्ती घालण्यात आल्या.

या संदर्भात पडताळणी आणि विविध मुद्द्यांआधारे संबंधितांकडूनच स्तंभासाठी खोदण्यात आलेला खड्डा गुरुवारी पहाटे तीननंतर बुजविण्यात आला.

तहसीलदार आशा गांगुर्डे, पोलिस उपअधीक्षक साजन सोनवणे, साक्रीचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख, एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, निवासी नायब तहसीलदार राहुल मोरे आदी उपस्थित होते.