Dhule Crime : मुंबईच्या दोघांना 20 किलो गांजासह अटक

Dhule Crime News : मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर मध्य प्रदेशाकडे गांजाची तस्करी करताना मुलुंड (मुंबई) येथील दोघांना स्विफ्ट कारसह सांगवी पोलिसांनी अटक केली.

सोमवारी (ता. १५) केलेल्या या कारवाईत १९ किलो ७०० ग्रॅम गांजा व मारुती स्विफ्ट कार असा एकूण सहा लाख ९७ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल पोलिसांच्या हाती लागला. (Two people from Mumbai arrested with 20 kg ganja dhule news)

गांजाच्या वाहतुकीबाबत सांगवी पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक सुरेश शिरसाट यांना माहिती मिळाली होती. त्यांनी सहकाऱ्यांसह हाडाखेड (ता.शिरपूर) येथील सीमा तपासणी नाक्यावर नाकाबंदी केली. मध्य प्रदेशाकडून शिरपूरच्या दिशेने येणाऱ्या चारचाकीला (एमएच ०३, सीपी ५८६३) संशयावरून पोलिसांनी थांबवले.

वाहनाची झडती घेतली असता चालकाच्या मागील सीटवर पांढऱ्या पोत्यात गुंडाळलेला गांजा आढळला. त्याचे वजन १९ किलो ७०० ग्रॅम भरले. पोलिसांनी वाहनासह दोन संशयितांना सांगवी पोलिस ठाण्यात नेले. संशयितांमध्ये चालक रज्जाक मेगदाद शेख (वय ५४, रा.सिंधी कॉलनी, मुलुंड कॉलनी, मुंबई), विनोद रमेश शर्मा (वय ३३, रा.मुलुंड पश्चिम, मुंबई) यांचा समावेश आहे. विनोद शर्मा रिक्षाचालक आहे.

संशयित गांजा कोठून व कोणासाठी घेऊन चालले होते याचा तपास पोलिस करीत आहेत. पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर अधीक्षक किशोर काळे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अन्साराम आगरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक सुरेश शिरसाट, उपनिरीक्षक सुनील वसावे, हवालदार संजय सूर्यवंशी, पवन गवळी, मंगेश मोरे, जाकिर शेख, संदीप शिंदे, सागर ठाकूर, मनोज नेरकर, शिवाजी वसावे, जयेश मोरे, भगवान गायकवाड, कृष्णा पावरा, संतोष पाटील, मनोज पाटील, इसरार फारुकी यांनी ही कारवाई केली.