Nandurbar News : Whatsapp status ठेवणे पडले महागात; चौघांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल

नंदुरबार : दोन धर्मांत तेढ निर्माण होऊन शांतता भंग होईल, असे भडकावू व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवणाऱ्या शहरातील चौघांविरुद्ध नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सोशल मीडियाचा गैरवापर करणाऱ्या चौघांना अखेर पोलिसांनी आपला हिसका दाखवीत चुकीला माफी नसल्याचे सिद्ध केले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील गुरुकुलनगर-२ मधील रहिवासी दिनेश देवीदास भोपे व गोंधळी गल्लीतील रहिवासी जितेश राजू श्रीखंडे या दोघांनी शहरात दोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेतील आरोपीचे छायाचित्र व्हॉट्सॲप स्टेटसला ठेवून त्याला प्रोत्साहन देणारे व दोन समाजांत तेढ निर्माण करणारा मजकूर लिहिलेला आढळून आला, (WhatsApp statuses become expensive a case has been filed against four people in Nandurbar Nandurbar News)

तसेच शहरातील माळीवाडा परिसरातील पवन माळी व हाटदरवाजा परिसरातील सागर सुरेश लोहार या दोघांनीही दोन धर्मांत तेढ निर्माण होऊन सामाजिक शांतता भंग होण्यास कारणीभूत ठरू शकेल असा मजकूर लिहिलेले स्टेटस मोबाईलमध्ये ठेवून सोशल मीडियावर प्रसारित केले आहे. त्याची दखल घेत जिल्हा पोलिस अधीक्षक पी. आर. पाटील यांनी संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार शहरातील चौघा युवकांविरुद्ध नंदुरबार शहर पोलिस ठाण्यात वेगवेगळ्या दोन जणांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दोन गुन्हे दाखल केले आहेत.

