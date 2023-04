Nandurbar News : थुवानी येथे आगीत घर भस्मसात; संसारोपयोगी साहित्य खाक

By

Nandurbar News : सातपुडा पर्वतरांगेतील थुवानी (ता. धडगाव) येथील करसन्या नाऱ्या पाडवी यांचे लाकडी घर आगीत पूर्णपणे भस्मसात झाले. यात घरातील संसारोपयोगी साहित्यदेखील खाक झाले. त्यामुळे करसन्या पाडवी यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असून, संसार उघड्यावर आला आहे. (wooden house in ​Satpura range was completely gutted in fire nandurbar news)

घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. दरम्यान, लाइटसाठी लावण्यात आलेल्या सोलर बॅटरी व तिच्या वायरिंगमध्ये शॉर्टसर्किट होऊन आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

थुवानी येथील करसन्या पाडवी यांचे सातपुड्याच्या एका पठारासारख्या जागेवर घर आहे. या गावातील पाड्यावर विजेचे खांब नाहीत. वीजपुरवठा नसल्याने त्यांना सोलर ऊर्जेवर चालणारी बॅटरी पुरविण्यात आली आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने मोठ्या प्रमाणावर उष्णता जाणवत असल्याने त्याच उष्णतेने बॅटरी व वायरिंग यात शॉर्टसर्किट होऊन आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

आगीत संपूर्ण घर भस्म झाले असून, घरात ठेवलेली दोन लाख १० हजारांची रोकड, सर्व प्रकारचा अन्नधान्य साठा, कपडे, घराच्या इमला व घरातील सर्व संसारोपयोगी साहित्य खाक झाले. यात लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. करसन्या पाडवी यांचा संसार उघड्यावर आला आहे.

मदतीसाठी अनेक हात पुढे

सातपुडा पर्वतरांगेतून सोशल मीडियाद्वारे ही बातमी सर्वत्र पसरली. त्यात नर्मदा बचाव आंदोलनाचे चेतन साळवे यांनी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत वार्ता पोचविली. त्यामुळे अनेकांनी मदतीसाठी पुढाकार घेत पीडित पीडित कुटुंबाला मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शहादा येथील इनक्लाब ब्रिगेड व धुळे येथील काही सामाजिक संघटनांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. मात्र या कुटुंबाला पुन्हा सावरण्यासाठी तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी होत आहे.