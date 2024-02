Dhule News : प्रशासकांच्या काळात कामे मंजुरीला ‘अच्छे दिन’! स्थायी सभेत तब्बल ७२ कोटींची कामे मंजूर

Dhule News : महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवकांचा पंचवार्षिक कालावधी संपल्यानंतर प्रशासकांच्या काळात शहरातील विकासकामांचे काय होणार अशी चिंता सतावत होती.

मात्र, प्रशासकांच्या कार्यकाळात विविध योजनांमधील कामे मंजुरीचा सपाटा लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. गुरुवारी (ता. ८) झालेल्या स्थायी समिती सभेत तर तब्बल ७२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. (Works in various schemes were sanctioned during tenure of administrators dhule news)