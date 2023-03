Dhule News : अमरावती नदीवर आर्च डिझाइन पूल 17 कोटींच्या निधीतून साकारणार

Dhule News : दोंडाईचा येथील श्रीमंत राजे दौलतसिंह राऊळ स्मारक ते महाराणा प्रतापसिंह स्मारकादरम्यान असलेल्या अमरावती नदीवर माजी मंत्री तथा आमदार जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) यांच्या संकल्पनेतून जागतिक दर्जाचा आर्च डिझाइनचा पूल तयार होणार आहे.

(world classic arch design bridge will be constructed on Amravati river from concept of MLA Jaykumar Rawal dhule news)

याकामी १७ कोटींचा निधी खर्च होईल. त्यातील पहिला साडेसात कोटींचा हप्ता मंजूर झाल्याची माहिती आमदार रावल यांनी दिली. ते म्हणाले, की पुलाच्या कामासाठी पालिकेकडून जागतिक दर्जाच्या आर्किटेक्टकडून डिझाइनचे काम सुरू आहे.

पर्यटनमंत्री असताना पूल तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु नंतरच्या काळात सत्तांतर झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने या कामासाठी निधी दिला नव्हता. राज्यात जूनमध्ये शिंदे- फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर साडेसात कोटींच्या पहिल्या हप्त्यातील निधी मंजूर करून आणला आहे.

दोंडाईचा शहराचे दोन भाग आहेत. यात वरवाडे भाग आणि स्टेशन भागाचा समावेश आहे. यामध्ये अमरावती नदी आहे. नदीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून पुलाची आवश्यकता होती; परंतु डागडुजीतून काम भागत होते.

नदीच्या बाजूला रिव्हर फ्रंट रोड, सुंदर फुलझाडे, आकर्षक रोषणाई, तसेच आर्च डिझाइनचा पूल तयार झाल्यानंतर जागतिक दर्जाच्या शहराप्रमाणे दोंडाईचा शहरातील नदीचे सुशोभीकरण दिसेल.

पर्यटनमंत्री असताना शहरात राजपथ, रिव्हर फ्रंट, संविधान पथ, छत्रपती शिवरायांचे अश्वारूढ स्मारक, महाराणा प्रतापसिंह यांचे अश्वारूढ स्मारक यासह शहराच्या सौदर्यांत भर पडेल असे चौक सुशोभीकरणाच्या कामांसाठी निधी आणून ती पूर्ण केली, आमदार रावल यांनी सांगितले.