Shirpur Municipal Election : 'आम्ही मत देतो, बोला तुम्ही काय देणार?' शिरपूर निवडणुकीत मतदारांची उमेदवारांना खुली 'ऑफर'!

शिरपूर: निवडणूक आली की मतदारांमधील काही गट कमालीचे सक्रीय होतात. पाच वर्षात एकदाच उमेदवार हाती आला आहे. तेव्हा वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्या अशा विचारातून मग भलत्याच मागण्या पुढे येतात. याचाच अनुभव सध्या शिरपूर नगर परिषदेचे इच्छूक उमेदवार घेत आहेत. पर्यटनासाठी खर्च द्या, क्रिकेटचे साहित्य द्या, मंडळांना मदत द्या अशा मागण्यांनी भांबावलेले इच्छूक 'यापुढे उमेदवारी करु की नको' अशा द्विधा मनस्थितीत अडकले आहेत..समूहाची ताकद मोठी असते. विशेषत: निवडणुकीच्या काळात असे समूह, मंडळे, गट आपल्या हाताशी असावेत जेणेकरुन प्रचारात आणि मतदानातही त्यांचा उपयोग करुन घेता येईल असा होरा ठेवून उमेदवार त्यांच्याशी संपर्क साधतात. मात्र या गटांना स्वत:चे मूल्य आणि उमेदवाराची गरज पुरेपूर उमगल्यामुळे त्यांनी स्वत:चा भाव तेजीत नेला आहे. त्यातूनच यंदाच्या निवडणुकीत अवाजवी मागण्यांचा डोंगर उमेदवारांसमोर येऊन उभा ठाकला आहे..पर्यटनाचे युवकांना मोठे आकर्षण असते. त्यामुळे गोवा, दमण आदि लोकप्रिय समुद्रकिनार्यांचे भ्रमण करण्याची तरतूद करुन देण्याची आग्रही मागणी होतांना दिसते. काही मंडळांनी क्रिकेटच्या संपूर्ण किटची मागणी केली आहे. मंडळांच्या नावाचे आकर्षक रोषणाईयुक्त फलक उभारुन देण्यासाठीही काही प्रभागांमध्ये उमेदवारांना गळ घातली गेली. .अशा गटांना थेट नकार देणे निवडणुकीत परवडणारे नाही याची जाणीव असल्याने उमेदवारांनी तूर्तास वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे. माफक मागणी असल्यास तिच्या पूर्ततेची हमी व लगेचच तरतूद केली जाते. काही विशिष्ट भागांचा उमेदवारांनी धसकाच घेतला आहे. तिकडची मते मिळाली नाहीत तरी चालेल पण प्रचारासाठीही जाणे नको असे धोरण त्यांनी अवलंबले आहे..Narendra Modi: बिहार निवडणुकीत एनडीएच्या विजयानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, नेमकं काय म्हणाले? जाणून घ्या.......तर कायमची डोकेदुखी!निवडणुकीतून लोकशाही बळकट होते, असे मानले जाते. मात्र, वरचढ झालेल्या समूहांनी आम्ही मत तुम्हालाच देऊ. पण, तुम्ही आम्हाला काय द्याल, असा रोकडा प्रश्न उपस्थित केल्याने लोकशाहीच्या मान्यतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उमेदवार असे लाड सध्यापुरते पुरवतीलही, मात्र त्यामुळे अनेक घातक पायंडे रुढ झाल्यास ती कायमची डोकेदुखी ठरणार आहे..