Shirpur Municipal Election : 'आम्ही मत देतो, बोला तुम्ही काय देणार?' शिरपूर निवडणुकीत मतदारांची उमेदवारांना खुली 'ऑफर'!

Candidate Challenges in Shirpur Municipal Elections : शिरपूर नगरपरिषद निवडणुकीत मतदारांमधील काही गट उमेदवारांकडून पर्यटन खर्च आणि क्रिकेट किटसारख्या अवाजवी मागण्या करत असल्याने, उमेदवारांना थेट नकार देणे परवडणारे नाही आणि ते द्विधा मनस्थितीत अडकले आहेत.
सचिन पाटील -सकाळ वृत्तसेवा
शिरपूर: निवडणूक आली की मतदारांमधील काही गट कमालीचे सक्रीय होतात. पाच वर्षात एकदाच उमेदवार हाती आला आहे. तेव्हा वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्या अशा विचारातून मग भलत्याच मागण्या पुढे येतात. याचाच अनुभव सध्या शिरपूर नगर परिषदेचे इच्छूक उमेदवार घेत आहेत. पर्यटनासाठी खर्च द्या, क्रिकेटचे साहित्य द्या, मंडळांना मदत द्या अशा मागण्यांनी भांबावलेले इच्छूक ‘यापुढे उमेदवारी करु की नको’ अशा द्विधा मनस्थितीत अडकले आहेत.

