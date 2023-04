Dhule Crime News : पाटण (ता. शिंदखेडा) येथील आशापुरी देवीचा यात्रेत गुरवारी (ता.६) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास दोन जणांमधील वाद मिटविण्यासाठी तरुण गेला असता त्याचा राग आल्याने संबंधिताने चाकूने भोसकले. (young man who went to settle dispute was stabbed with knife dhule crime news)

जखमीस काल रात्री उशिरा धुळे जिल्हा रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. पाटण येथील महादेव आदिवासी वस्तीत राहणारे फिर्यादी सागर आनंदा मोरे (वय ३०) हा आशापुरी देवीची यात्रोत्सव बघण्यासाठी जात असताना रस्त्यात वीटभट्टी जवळ त्याचे मामा व अजय मराठे, भय्या भिल व उमेश भिल यांचे भांडण सुरू होते.

सागर याने मामाशी का भांडत आहेत, असे विचारले असता अजय मराठे (रा.जनता हायस्कूल शिंदखेडा) याला त्याचा राग आला. त्याने सागर याच्या छातीवर चाकू मारून जखमी केले. तत्काळ शिंदखेडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला लगेच धुळ्याला जिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ हलविले.

आज (ता.७) पोलिसांनी त्याचा जबाबावरून अजय मराठे, भय्या भिल व उमेश भिल (दोन्ही राहणार साबरहट्टी भिलाटी, शिंदखेडा) या तिघांविरुद्ध शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्याची नोंद केली आहे. पोलिस निरीक्षक सुनील भाबड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मिलिंद पवार तपास करीत आहेत.