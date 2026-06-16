Kalwan Crime : प्रेम प्रकरणाच्या रागातून तरुणाचा निर्घृण खून; तिघांना ग्रामस्थांनी पकडून दिले पोलिसांच्या ताब्यात

कळवण - तालुक्यातील कण्हेरवाडी येथे प्रेम प्रकरणातून उद्भवलेल्या वादातून २५ वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. १४) सकाळी घडली. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सचिन मोतीराम चौरे (वय २५) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिन चौरे याचे आठंबे येथील एका तरुणीबरोबर आठ वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. या संबंधांची माहिती दोन्ही कुटुंबीयांना होती. संबंधित तरुणीला शनिवारी (ता. १४) तिच्या वडिलांनी कण्हेरवाडी येथे सचिनच्या बहिणीच्या घरी पाठविले होते.दरम्यान, या प्रेम प्रकरणाचा राग मनात धरून रविवारी सकाळी सुमारे दहाच्या सुमारास तरुणीचे चुलत भाऊ योगेश मोहन बागूल (वय-२३), प्रकाश मोहन बागूल (वय-२५, दोघे रा. साकोरेपाडा) तसेच तिचा मेहुणा संदीप महादू पवार (वय-३७, रा. चणकापूर) हे कण्हेरवाडीत आले..या वेळी प्रकाश बागूल आणि संदीप पवार यांनी सचिन चौरे याला शिवीगाळ करून दमदाटी केली. त्याचवेळी योगेश बागूल याने जवळील धारदार चाकूने सचिनच्या छातीवर आणि डोक्यावर वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या सचिनचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.हल्ल्यानंतर नातेवाइक आणि ग्रामस्थांनी आरडाओरड केल्यावर मोठी गर्दी जमली. पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिन्ही संशयितांना ग्रामस्थांनी पकडून कळवण पोलिसांच्या ताब्यात दिले..जखमी सचिनला कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच संतप्त नातेवाइकांनी रुग्णालयात मोठी गर्दी केली. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी रुग्णालय परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे परिसराला काही काळ पोलिस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते..या प्रकरणी मृताचे वडील मोतीराम एकनाथ चौरे यांनी कळवण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपींविरुद्ध भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १०३ (१), ३५२, ३५१ (२) (३) व ३ (५) अन्वये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक खगेंद्र टेंभेकर व उपनिरीक्षक जगदीश बोरसे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.