UP Assembly Elections 2022 : उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात आज, गुरुवारी (10 फेब्रुवारी) 11 जिल्ह्यांतील एकूण 58 विधानसभा जागांसाठी मतदान झाले. पहिल्या टप्प्यात पार पडलेल्या मतदानात संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 60.17% मतदान झाले आहे. कैराना (65.3%) येथे सर्वाधिक मतदान झाले असून, सर्वात कमी साहिबाबाद (38%) येथे मतदान झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात 11 जिल्ह्यांतील मतदारांनी 58 जागांवर मतदानाचा हक्क बजावला आहे. (UP First Phase Election Complete)

पहिल्या टप्प्यात शामली, हापूर, गौतम बुद्ध नगर, मुझफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाझियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ, मथुरा आणि आग्रा जिल्ह्यांतील विधानसभा जागांवर मतदान झाले. पहिल्या टप्प्यात 2.28 कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ज्यामध्ये 1.24 कोटी पुरुष, 1.04 कोटी महिला आणि 1, 448 ट्रान्सजेंडर मतदारांचा समावेश आहे. सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार अलीगढमध्ये 57.25, बागपतमध्ये 61.35 टक्के, बुलंदशहरमध्ये 60.52, गौतम बुद्ध नगरमध्ये 54.77, गाझियाबादमध्ये 54.77, हापूरमध्ये 60.50, मथुरामध्ये 58.51 टक्के, मथुरामध्ये 58.51 टक्के, मथुरामध्ये 52.51 टक्के आणि मुरझामध्ये 52.6 टक्के मतदान झाले आहे, तर शामली जिल्ह्यात सर्वाधिक 69.53 टक्के मतदान झाले आहे. (UP Assembly Election Voting In First Phase)

योगींनी मानले मतदारांचे आभार

दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी (Yogi Adityanath) म्हणाले की, 2022 च्या यूपी विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा आज शांततेत पूर्ण झाला आहे. लोकशाहीच्या उत्सवात आपले अमूल्य मतदान करून सहभागी झालेल्या सर्व मतदारांचे मनःपूर्वक आभार. तुमचे मत 'नव्या उत्तर प्रदेश'चा पाया मजबूत करेल. भारत माता की जय!

युपीतील निकाल आजच आला

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांनी पहिल्या टप्प्यात पार पडलेल्या मतदानानंतर मोठे वक्तव्य केले आहे. ते बरेलीमध्ये म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची जी आकडेवारी समोर येत आहे. त्यानुसार राज्याचा निकाल 10 मार्चला नाही तर, 10 फेब्रुवारीलाच आला आहे. राज्यात युतीचे सरकार स्थापन होणार असून, शेतकरी, युवक, सर्व स्तरातील लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. डबल इंजिन सरकारने भ्रष्टाचार दुप्पट करण्याचे काम केले असल्याचे यावेळी ते म्हणाले.