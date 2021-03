नागपुरात कोरोनानं मोडले सर्व रेकॉर्ड; बाधितांनी गाठला उच्चांक; गेल्या एक वर्षातील सर्वाधिक रुग्ण 

नागपूर : जिल्ह्यात पहिला कोरोनाबाधित ११ मार्च २०२० रोजी आढळून आला. यानंतर मात्र जिल्ह्यात कोरोनाचा उद्रेक झाला.पहिल्या लाटेत १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिवसभरात २ हजार ३४३ कोरोनाबाधित आढळले होते. मात्र दुसऱ्या लाटेत कोरोनाबाधितांचा नवीन उच्चांक तयार झाला असून मंगळवारी दिवसभरात २ हजार ५८७ कोरोनाबाधितांची नोंद झाली. आजपर्यंतचा उच्चांक असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. विशेष असे की, मृत्यूचा टक्का देखील वाढला आहे. एकाच दिवशी १८ मृत्यू नोंदवले गेले. जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या आता १९ हजारांजवळ पोहचली आहे. उपराजधानीत ‘लुटेरी दुल्हन’ पुन्हा सक्रिय; बलात्काराचा आरोपी भोळेच्या मदतीला धावली ‘प्रीती’ नागपूर जिल्ह्यात १३ सप्टेंबर २०२० रोजी आढळलेल्या एकूण रुग्णांत शहरातील २ हजार ०४२ तर ग्रामीण २९६ रुग्ण आढळले होते. परंतु मंगळवारी दिवसभरात शहरात १ हजार ९२१ तर ग्रामीण ६६४ जण आढळले. ग्रामीण भागात दुपटीने वाढ झाल्याचे पुढे आले. मंगळवारी आढळून आलेल्या २५८७ नवीन बाधितांमुळे आतापर्यंत जिल्ह्यात पावणेदोन लाखापेक्षा अधिक कोरोनाबाधितांची संख्या झाली आहे. मंगळवारी १ हजार ९५ व्यक्तींनी कोरोनावर मात केली आहे. मृत्यूचा टक्का देखील वाढतोय…. १३ सप्टेंबर २०२० रोजी बाधितांचा उच्चांक आढळून आला होता. मात्र त्यावेळी केवळ ५ मृत्यू होते. १६ मार्च रोजी रेकार्डब्रेक आकड्याची नोंद झाली. त्यापाठोपाठ १८ मृत्यू झाले. १३ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या तुलनेत मृत्यूमध्ये तीन पटीने वाढ झाली. मंगळवारी दिवसभरात शहरात १२ तर ग्रामीणमध्ये ३ आणि जिल्ह्याबाहेरील २ असे एकूण १८ रुग्ण दगावले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील आजपर्यंतच्या मृत्यूची संख्या ४ हजार ४८९ कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूची नोंद जिल्ह्यात झाली आहे. शासकीय कार्यालयांमध्येच शासनाच्या आदेशाचा फज्जा; जिल्हा परिषदेत वर्दळ; कंत्राटदारांचा वावर २९.८५ टक्के कोरोनाबाधित जिल्ह्यात १३ हजार ३६४ संशयितांचे नमुने घेतले असून बुधवारी अहवाल प्राप्त होईल. मात्र सोमवारी जिल्ह्यात ८ हजार ६६६ जणांच्या चाचणीतून तब्बल २ हजार ५८७ कोरोनाबाधित आढळले. अहवालाचे हे प्रमाण २९.८५ टक्के आहे. कोरोनाबाधितांची टक्केवारी वाढत असून कोरोनावर मात करणाऱ्यांची टक्केवारी घसरली. कोरोनामुक्तांचे प्रमाण ८६.६२ टक्क्यांवर आले आहे. संपादन - अथर्व महांकाळ

Web Title: highest number of corona patients in a day in Nagpur till now