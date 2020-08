विवाहित पुरुषाच्या प्रेमात तिने स्वतःच्या मुलाचाही विचार केला नाही; चक्क पतीलाच संपविले

नागपूर : प्रेम आंधळं असतं, असे म्हटले जाते ते काही खोटे नाही. एखाद्याच्या प्रेमात आकंठ बुडालेल्या व्यक्तीला स्वतःच्या कुटुंबाचाही विसर पडतो. ह्रदय पिळवटून टाकणारी अशीच एक घटना उघडकीस आली. या घटनेमुळे संपूर्ण कामठीत खळबळ उडाली आहे. प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या पतीचा पत्नीने खून केल्याची धक्कादायक घटना कामठी नगर परिषदेच्या पाण्याच्या टाकीसमोरील भीमनगरात गुरुवारी मध्यरात्रीला घडली. मृत राजू हरिदास कुकुर्डे (वय 37, रा. पाण्याच्या टाकीसमोर, भीमनगर) हा आरोग्य विभागात परिचारकपदी कार्यरत आहे. मारेकरी पत्नीने प्रियकर व प्रियकराच्या भावाच्या मदतीने त्याची पतीचे हात बांधून आणि त्याच्या तोंडाला उशीने दाबून हत्या केली. याप्रकरणी नवीन कामठी पोलिसांनी आरोपी शुभांगी राजू कुकुर्डे (30), रूपेश दिलीप विरहा (35, रा. उपजिल्हा रुग्णालय वसाहत कामठी) हरिचंद्र राजेंद्र बिरहा (34, रा. बोरियापुरा, कामठी) यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवून सर्व आरोपींना अटक केली. जाणून घ्या - नोकराचा आला मालकिणीवर जीव; फोटोशूट करून केली भलतीच मागणी, आता...

कौटुंबिक सुखासाठी सोडले राहते घर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत राजू शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात परिचारकपदी कार्यरत होता. राजू कामठी नगर परिषदेच्या पाण्याच्या टाकीसमोरील भीमनगरात पत्नी शुभांगी व पाच वर्षाच्या मुलासह राहत होता. शुभांगीचे घराजवळच राहणाऱ्या आरोपी रूपेश याच्याशी प्रेमसंबंध होते. रूपेशसुद्धा विवाहित असून, पत्नी व तीन मुलांसह राहत होता. शुभांगी व रूपेशने सीमेपलीकडे मर्यादा ओलांडल्यानंतर त्यांच्या प्रेमसंबंधाबाबत राजूला कुणकुण लागली. या काराणातून राजू व शुभांगी या दोघांत चांगलेच भांडण व्हायचे. वादाला विराम देत कौटुंबिक सुखासाठी सहा महिन्यांपूर्वी राजूने शासकीय वसाहत सोडून भीमनगर येथे भाड्याने घर घेतले. त्या दोघांचा संसार सुरळीत असतानाच पुन्हा आरोपी रूपेश व शुभांगीचे सुत जुळले. यामुळे पुन्हा राजू व शुभांगीच्या कुटुंबात कलह निर्माण झाले. बुधवारी रात्रीला शुभांगी व राजूचे कडाक्याचे भांडण झाले. अशी आखली योजना... नेहमीच्या या भांडणाचा अखेर करण्याची योजना रूपेश व शुभांगीने आखली. राजूचा काटा काढण्यासाठी रूपेशने त्याचा चुलत भाऊ हरीचंद्र यालाही सामील केले. गुरुवारी नेहमीप्रमाणे रात्रीचे जेवण आटोपून शुभांगीने झोपेचे सोंग केले. यानंतर मध्यरात्रीला शुभांगीने संधी साधून रूपेश व हरीचंद्र यांना घरात बोलावून घेतले. रात्री दोन वाजताच्या दरम्यान सर्व आरोपीतांनी राजूचे दोन्ही हात बांधून त्याच्या तोंडावर उशी ठेवून जीवानिशी ठार केले. पाच वर्षाचा चिमुकला झाला पोरका... दरम्यान मृतकाने स्वतःचा जीव वाचविण्यासाठी केलेल्या आरडाओरडची आवाज परिसरातील एका नागरिकाला पोहोचताच. त्याने त्वरित नवीन कामठी ठाण्याचे डीबी स्कॉडचे पप्पू यादव व मंगेश लांजेवार यांना माहिती दिली. दरम्यान पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळ गाठले आण सर्व आरोपीताना रंगेहात अटक केली. तिन्ही आरोपीना ताब्यात घेत त्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविला. घटनास्थळाचा पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह पुढील उत्तरीय तपासणीसाठी मृतदेह शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. पुढील तपास सुरू आहे तर प्रेमाच्या आंधळ्या भावनेत 5 वर्षाचा मुलगा बापाच्या आश्रयातून कायमचा दूर झाला. संपादन : अतुल मांगे

