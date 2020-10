नागपूर पोलिसांनी दिल्ली विरुद्ध कोलकाता सामन्यातील वरुणचा फोटो का केला ट्विट?

नागपूर - शनिवारी कोलकाता नाइड रायडर्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल, असा सामना रंगला. त्यामध्ये वरुण चक्रवर्तीच्या गोलंदाजीवर षटकार लगावल्यानंतर त्याने दिलेली रिअ‌ॅक्शन कॅमेरामध्ये अचूक टिपली गेली आणि हा फोटो चांगलाच व्हायरल झाला. अनेक मिमिर्सने त्यावर मिम्स देखील बनवले. सोशल मीडियावर याच फोटोची चर्चा रंगली. पण, नागपूर पोलिसांना मात्र हा फोटो ट्विट करत नागरिकांना एक चांगला संदेश दिला आहे.

When you have shared an OTP with a so called "Bank Employee speaking from the Head Office" : pic.twitter.com/28NKdoCrG1

— Nagpur City Police (@NagpurPolice) October 4, 2020