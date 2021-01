नागपूर : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी भूमिपूजन केलेल्या तसेच त्यांच्याच हस्ते शनिवारी लोकार्पण होऊ घातलेल्या वंजारीनगर उड्डाणपूल बांधून आणखी एक सुंदर 'अ‌ॅक्सिडेंट स्पॉट' तयार केल्याबद्दल माजी महापौर संदीप जोशी यांनी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धारेवर धरल्याने भाजपात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

I m really sorry for the wrong information... it’s not NHI who constructed wanjari nagar bridge it’s PWD... So PWD officials shame on you .... @PWD_Maharahstra https://t.co/u9qKzceiU8

— Sandip Joshi (@SandipJoshiNGP) January 20, 2021