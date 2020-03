कर्करोगाविरुद्ध लढण्यासाठी ती निघाली आहे मोटरसायकलवरून जगभ्रमंतीला

नागपूर : कर्करोगाविषयी जनजागृती करीत मोटरसायकलवरून जगभ्रमंती करणाऱ्या डॉ. नम्रता सिंग यांच्या जगभ्रमंतीला "कोरोना' मुळे ब्रेक लागला आहे. भिलाई छत्तीसगढ येथील फिजीओथेरिपीस्ट डॉ. नम्रता सिंग यांनी 19 सप्टेंबर 2019 रोजी 50 हजार किलोमीटरच्या जगभ्रमंतीला आपल्या गावातून सुरूवात केली होती. आता त्यांच्या या प्रवासाला तब्बल 200 दिवस पूर्ण झाले असून, 21 हजार किलोमीटरची भ्रमंती त्यांनी पूर्ण केली आहे. यादरम्यान, डॉ. नम्रता यांनी कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि आंध्रपद्रेश ही राज्ये पिंजुन काढली. प्रत्येक शहरात त्यांनी स्तन कॅन्सर आणि गर्भाशय मुखाच्या कॅन्सरबाबत विविध सेमिनार आणि व्याख्याने घेऊन जनजागृती केली आहे. डॉ. नम्रता यांची मावशी आणि त्यापाठोपाठ वडील या दोघांचाही कॅन्सरने मृत्यू झाला. या धक्‍क्‍यातून सावरतांना डॉ. नम्रता यांनी मनोमन या आजाराबाबत जगभ्रमंती करून जनजागृती करण्याचा ठाम निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी अनेक वर्ष नोकरी केली व पैसे जमा केले. जेव्हा त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे जमा झाले तेव्हा त्यांनी मोटरसायकलवर जगभ्रमंती करण्यास सुरूवात केली. सुरूवातीला अनेक अडचणी आल्यात परंतु, त्यावर कशा पद्धतीने मात करावी याचा आता सराव झाल्याने, अवघड वाटत नाही. संपुर्ण यात्रा मी एकटीच करत असून, बायकर्स टिममध्ये माझे लाईव्ह लोकेशन ट्रॅप होत असल्याने, मी स्वतःला संपूर्णपणे सुरक्षित समजत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सविस्तर वाचा - गुड न्युज! गुड न्युज! गुड न्युज! कोरोनाच्या विळख्यातुन सहीसलामत जनजागृती होणे गरजेचे जगभरात, स्रियामंध्ये स्तनकॅन्सरचे प्रमाण वाढत असून, 100 पैकी 25 टक्के स्रिया भारतातील असल्याने, भारतात या आजाराची जनजागृती होणे गरजेचे आहे. आजार प्राथमिक अवस्थेतच लक्षात आल्यास आटोक्‍यात येऊ शकतो. त्यामुळे गर्भाशय मुखाचा कर्करोग आणि स्तन कर्करोग यावर मी जनजागृती करून, स्रियांना सजग करण्याचे कार्य स्वखर्चाने करीत असल्याचे डॉ. नम्रता यांनी सांगितले. त्या गुरूवारी रात्री नागपूरात दाखल झाल्या आणि शुक्रवारी त्यांनी आपल्या गावी भिलाईकडे प्रस्थान केले. कोरोनामुळे जगभ्रमंतीला 15 दिवस विराम देऊन, पुन्हा वातावरण पुर्ववत झाल्यावर उर्वरीत जगभ्रमंती पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

