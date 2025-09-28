Vani News:'घरासमोर खेळत असलेला २ वर्षीय बालक बेपत्ता'; घरासमोरच असलेल्या नाल्यात वाहून गेल्याचा संशय...

वणी: वणी येथील बोरीचा पाडा भागात दोन वर्षाचा बालक घरासमोर खेळत असतांना घराजवळच असलेल्या नाल्यात वाहून गेल्याचा संशय पालकांनी व्यक्त करीत पाेेलिसांना माहीती दिली आहे. .\rबोरीचा पाडा, वणी येथील जितेंद्र वसंत चौधरी यांनी वणी पोलीस स्टेशनला येवुन कळविले की, त्यांचा मुलगा गणेश जितेंद्र चौधरी वय २ वर्षे हा रविवारी, (ता. २८) दुपारी ०३:०० वाजेच्या सुमारास राहत्या घरासमोर वाहनाऱ्या नाल्याजवळ खेळत होता. याच वेळी घरातील सदस्य दुसऱ्या कामात व्यस्त होते. खेळणाऱ्या गणेशकडे काही वेळ लक्ष न गेल्याने घरासमोरुन गणेश अचानक बेपत्ता झाला. कुटुंबीयांनी घर जवळच्या परीसरात लागलीच शोध घेतला मात्र मिळून न आल्याने घरासमोरील नाल्याच्या पाण्यात पडला असावा असा सशंय बालकाचे वडील जिंतेद्र चौधरी यांनी व्यक्त केला. .काल रात्रीपासून ते आज दुपार पर्यंत मुसळधार पाऊस सुरु होता त्यामुळे या चौधरी यांचा नाला भरुन वाहात होता. सदरचा नाला पुढे येथील तिळेश्वर मंदीरा जवळ देव नदीस जावून मिळत असल्याने व देव नदीसही पुर असल्याने सदरचा बालक तिळेश्वर मंदीर, कृष्णगाव परीसर पुढे ओझरखेड धरण परीसरात वाहून गेल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. दरम्यान स्थानिक ग्रामस्थ पोलिस यांच्यावतीने परीसरात सायंकाळ उशिरा पर्यंत शोध मोहिम राबवली मात्र बेपत्ता झालेल्या बालकाचा तपास लागलेला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.