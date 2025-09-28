विदर्भ

Vani News:'घरासमोर खेळत असलेला २ वर्षीय बालक बेपत्ता'; घरासमोरच असलेल्या नाल्यात वाहून गेल्याचा संशय...

"Tragedy in Maharashtra: खेळणाऱ्या गणेशकडे काही वेळ लक्ष न गेल्याने घरासमोरुन गणेश अचानक बेपत्ता झाला. कुटुंबीयांनी घर जवळच्या परीसरात लागलीच शोध घेतला मात्र मिळून न आल्याने घरासमोरील नाल्याच्या पाण्यात पडला असावा असा सशंय बालकाचे वडील जिंतेद्र चौधरी यांनी व्यक्त केला.
"Heartbreaking incident: 2-year-old child missing, feared washed away in drain near his home."

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वणी: वणी येथील बोरीचा पाडा भागात दोन वर्षाचा बालक घरासमोर खेळत असतांना घराजवळच असलेल्या नाल्यात वाहून गेल्याचा संशय पालकांनी व्यक्त करीत पाेेलिसांना माहीती दिली आहे.

Yavatmal
accident
district
missing case
drainage water
toddler psychology

