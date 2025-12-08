Amravati News : मेळघाटच्या आदिवासींची दोनशे किलोमीटरची पायपीट; आजपासून नागपूर अधिवेशनासाठी पाच दिवसांची पदयात्रा

अमरावती - मेळघाट तसेच अचलपूर परिसरातील पिकांची स्थिती, कुपोषणाचा प्रश्न तसेच अन्य समस्या सोडविण्यासंदर्भात वारंवार निवेदने देऊन व विनंत्या करूनही कोणताच फायदा होत नसल्याने त्रस्त झालेल्या आदिवासी बांधवांनी नागपुरात उद्यापासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर धडक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सोमवारी (ता. आठ) सकाळी परतवाड्यातून पदयात्रेला सुरवात होणार असून, पाच दिवसांत तब्बल २०० किलोमीटरची पायपीट करीत ही पदयात्रा अधिवेशनावर धडकणार आहे..मेळघाट व अचलपूर परिसरातील मका खरेदी नोंदणीची वेळ वाढविणे, शुक्रवारी व रविवारीसुद्धा नोंदणी सुरू ठेवणे, तांत्रिक अडचणी दूर करणे, मका खरेदीचा मोबदला किमान दोन-चार दिवसांत द्यावा, मिळालेल्या मोबदल्यातून कर्जाची कपात करण्यात येऊ नये, अशाही मागण्या या पदयात्रेच्या निमित्ताने करण्यात आल्या आहेत.मेळघाटात आधार कार्ड बनविणारे लुटत आहेत. आदिवासी बांधवांना आणि त्यांच्या मुलांना ठरलेल्या परीक्षा शुल्काच्या दुप्पट, तिप्पट फी आकारण्यात येत आहे. वनजनिमीवर शेती करणाऱ्या आदिवासींना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. मात्र ७/१२ त्यांच्या नावे केव्हा देणार याचा पत्ता नाही..या भागातील आदिवासी बांधवांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे तर सोडाच काही उपाययोजनासुद्धा होत नाहीत. एकल महिलांच्या सर्वांगीण आर्थिक, सामाजिक विकासासाठी समितीचे गठण करण्यात आलेले नाही. बालसंगोपन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.मेळघाटच्या आदिवासी भागातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. या शाळेत किमान दोन शिक्षक आवश्यक आहेत. येथील आश्रमशाळांची अवस्थासुद्धा बिकट झाली असून दिवाळीनंतर विद्यार्थी या आश्रमशाळेत परत आलेलेच नाहीत. त्यामुळे मुलांची दहावी व बारावीची परीक्षा कशी होणार, असा सवाल करण्यात येत आहे..मेळघाटमधील रामबाबू दहीकर, लक्ष्मी धांडे, अॅड. बंड्या साने या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मेळघाटच्या प्रश्नांसंदर्भात पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिल्हाधिकारी तसेच अन्य अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले असून, त्यात या पदयात्रेचा उद्देश स्पष्ट केला आहे.दोनशे अर्ज पण उत्तर नाहीमेळघाट व अचलपूर परिसरातील आदिवासींसह अन्य नागरिक लाकूड कापणी करणे, कापलेली लाकडे ट्रकमध्ये लोड करणे अशी कामे बऱ्याच वर्षांपासून करीत आहेत. मात्र, त्यांना काम केल्याचा कागदोपत्री पुरावा देण्यात आलेला नाही. याबाबत दोनशेपेक्षा अधिक अर्ज देण्यात आले आहेत. मात्र, अजूनही त्यांना पुरावा देण्यात आलेला नाही, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे..विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नाहीमेळघाटच्या खटकाली गावात विद्यार्थ्यांकडे आजही आधार कार्ड नाही. अंगणवाड्यांमधील मुलांकडे सुद्धा आधार कार्ड नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न कधी सुटणार. मेळघाटातील सर्वच नागरिकांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी धोरण, मिशन आखणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड नसल्याने येथील आदिवासी बांधवांना अनेक प्रकारच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.कोट्यवधींचे भाडेशासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत आहेत. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये भाडे दिले जाते. आश्रमशाळा व वसतिगृहांसाठी शासकीय इमारती का नाहीत, यासंदर्भात धोरण का आखण्यात आले नाही, असा सवालही यानिमित्ताने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.