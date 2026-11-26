अमरावती : कामापूर-आडनदी परिसरात अदानी समुहाच्या वतीने १५०० मेगावॉट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्प झाल्यास ५९३ एकर वनक्षेत्रावरील वृक्ष, जैवविविधतेची साक्ष देणारी वनसंपदा नष्ट होणार असल्याने या प्रकल्पाचे काम त्वरित थांबवावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यासंदर्भात खोज संस्थेचे अॅड. बंड्या साने व अर्जुन युवनाते यांनी बुधवारी (ता. २३) पत्रपरिषदेत माहिती दिली. आदिवासींचे विस्थापन आणि उपजीविकेला धोक्यात आणणारा हा प्रकल्प आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.चिखलदरा तालुक्यातील या प्रकल्पामुळे नुकसान होणार आहे. शासनाकडून केल्या जात असलेला पाच हजार जणांना रोजगाराचा दावाही फोल असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. प्रकल्पाचे काम झाल्यास घनदाट जंगल नष्ट होईल व वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर आणि त्यांचा भ्रमण मार्गावर यामुळे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्यास परिसरातील नैसर्गिक पर्यावरणावर तसेच स्थानिक जलस्त्रोत्रावरही त्याचा परिणाम होईल..वनविभाग, जिल्हाप्रशासन यापैकी कुणीच भाष्य करायला तयार नसल्याने सर्व संघटना, पक्ष यांनी एकत्र देऊन आवाज उठविण्याचा प्रयत्न येत्या काळात केल्या जाइृल, असे यावेळी सांगण्यात आले. ज्या गावात, मार्गावर हा प्रकल्प उभारल्या जाईल त्या संपूर्ण परिसराची पाहणी करून जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतल्या जाईल, असेही अॅड. बंड्या साने यांनी सांगितले. .पत्रपरिषदेला अर्जुन युवनाते, सचिन गोरले, किसन अखंडे, सुनील घटाळे, सुशील ढोले, निळकंठ ढोले, रामकिसन कास्देकर, दिलीप काकडे, जयंत वाढवे, अरुण कोडापे, आदींची उपस्थिती होती.दीड लाख झाडांवर कुऱ्हाड आडनदी परिसरात जलविद्युत प्रकल्प उभारणीसाठी प्रति एकर २५२ झाडांच्या सरासरीने सुमारे १ लक्ष ४९ हजार ४३६ झाडे तोडल्या जाण्याची शक्यता पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.\rग्रामसभा घेऊन माहिती दिली नाही ग्रामस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही. ग्रामसभा घेऊन माहिती देणे, जनसुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु अशी कोणतीही प्रक्रिया यावेळी शासन किंवा प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात आली नाही. प्रकल्प कसा होणार? कोणते काम केल्या जाईल? किती क्षेत्र बाधित होईल?, अशी कोणतीही माहिती आदिवासींना दिल्याच गेली नाही, असा आरोप यावेळी करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.