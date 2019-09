नागपूर : जिल्ह्यात तीन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा प्रादेशिक हवामान विभागाने दिलेला आहे. गुरुवारी पावसाने घातलेले थैमान बघता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासह नागपूरचा दौरा रद्द करण्यात आला. त्याच पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे शुक्रवारी पत्र काढून शनिवारी (ता. 7) सर्व शाळा व महाविद्यालयांना सुटी जाहीर केली आहे. तत्पूर्वीच, राज्य सरकारद्वारे अध्यादेश काढून सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना सुटी देण्याचे अधिकार देण्यात आले.

नागपुरात शुक्रवारी (ता. 6) पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील सर्वच गावांमधील नदी नाले ओसंडून वाहू लागले. त्यामुळे बऱ्याच तालुक्‍यात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. यामुळे मुलांना शाळेत पाठविणे धोकादायक ठरेल याच हेतूने उद्या जिल्ह्यातील सर्वच शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी हुडकेश्‍वरजवळील शाळेमध्ये पाणी शिरल्याने बरीच मुले अडकल्याची घटना घडली होती. याशिवाय गुरुवारी भंडारा मार्गावरील आसोली गावात असलेल्या के. जॉन शाळेत मुले अडकून पडली. यामुळेच सतर्कता म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. यानुसार उद्या जिल्हा परिषदेसह शहरातील सर्वच शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे.

