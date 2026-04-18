अघोरी पूजेसाठी महिलाही शोधायच्या सावज; १६ संशयितांना नोटीस, चंद्रपूरमधील प्रकार, 'सकाळ'ने उघडकीस आणलं प्रकरण

चंद्रपूर : गुप्तधनाच्या आमिषाने कुमारिका आणि विधवा महिलांचा अघोरी पूजेसाठी वापर केला जात असल्याचे 'सकाळ'ने उघडकीस आणताच एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची चौकशीसाठी शुक्रवारी (ता. १७) चंद्रपूर पोलिसांचे एक पथक सकाळीच सावली येथे दाखल झाले. वनविभागाच्या ताब्यातील आरोपींची या पथकाकडून चौकशी सुरू आहे. याप्रकरणात काही महिलाही मध्यस्थ म्हणून काम करीत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. .सावली वनपरिक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी १२ एप्रिल रोजी दुचाकीवरून दोन जिवंत कासवांची तस्करी करणाऱ्या सहा जणांना अटक केली. गंगाधर बुरांडे, मोरेश्वर देवतळे, ओम शिंदे, हेमचंद शेंडे, धवल वेलादी आणि राजेंद्र दिवसे अशी आरोपींची नावे आहेत. यातील तिघांची न्यायालयीन कोठडीत तर उर्वरितांची वन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील १६ संशयितांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस वनविभागाने बजाविली आहे..महाराष्ट्र हादरला! गुप्तधनासाठी स्मशानात अघोरी पुजा, कासव-घुबडासह विधवा-कुमारिकांचा वापर.आरोपींच्या मोबाइलमध्ये स्मशानभूमीत मध्यरात्री केलेल्या अघोरी पूजेचे व्हिडिओ, घुबड आणि कासवांचे फोटो तसेच अनेक तरुण मुली आणि विधवा महिलांचे फोटो, त्यांच्या जन्मकुंडल्या, इतकेच नव्हे तर त्यांच्या अवयवांचे फोटोही हाती लागले आहेत. काही महिलांच्या मासिक पाळीच्या तारखांची नोंदही आरोपींनी ठेवली होती..दरम्यान, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संघटक प्रा. हरिभाऊ पाथोडे यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्याशी संपर्क साधून नरबळीची शक्यता व्यक्त केली. या घटनेचा तपास पोलिसांनी हाती घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. पोलिस अधीक्षक सुदर्शन यांनी सकाळी या प्रकरणाच्या अनुषंगाने पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि वन विभागाकडे असलेल्या पुराव्यांची खातरजमा करण्यासाठी तातडीने एक पथक सावली येथे रवाना केले..पोलिसांना तक्रारीची प्रतीक्षा कासव हाती लागल्यानंतर वन विभागाचा तपास अघोरी पूजेपर्यंत पोहोचला. हे प्रकरण 'सकाळ'ने उजेडात आणल्यानंतर पोलिस विभागाने दखल घेत एक पथक चौकशीसाठी पाठविले. अद्याप पोलिसांनी कुणावरही गुन्हा दाखल केलेला नाही. यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. वन विभागाकडून रीतसर तक्रार आल्यानंतरच पोलिस विभाग स्वतंत्रपणे चौकशी करू शकतील, असे सांगितले जात आहे..गुप्तधनासाठी आटापिटाऑगस्ट २०१८ मध्ये खंडाळा (ब्रह्मपुरी) येथील दोन वर्षीय युग मेश्रामचा नरबळीजुलै २०१९ मध्ये चिमूर तालुक्यातील नववधूचा छळ. जिवंत कासवाच्या साहाय्याने अघोरी पूजाजून २०२१ मध्ये सिंदेवाही वनपरिक्षेत्रात वाघाची शिकार करून त्याच्या अवयवांचा गुप्तधन शोधण्यासाठी वापर.