एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, नागपूर-बंगळुरू विमानाचे उड्डाण वेळेवर रद्द, प्रवाशांचा गोंधळ, नेमकं काय घडलं?

नागपूर : नागपूरहून बंगळुरूच्या दिशेने जाणाऱ्या ‘एयर इंडिया एक्सप्रेस’च्या विमानाचे उड्डाण तांत्रिक बिघाडामुळे अचानक रद्द करण्यात आले. विमानातील ‘केबिन प्रेशरायझेशन सिस्टीम’मध्ये (हवेचा दाब नियंत्रित ठेवणारी यंत्रणा) तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने सुरक्षेचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, उड्डाण रद्द झाल्यानंतर पर्यायी व्यवस्थेबाबत स्पष्ट माहिती न मिळाल्याने संतापलेल्या प्रवाशांनी नागपूर विमानतळावर जोरदार गदारोळ केला..मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘आयएक्स १३७९’ हे विमान नागपूरहून बंगळुरूकडे रवाना होणार होते. सर्व प्रवाशांची सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाली. ते बोर्डिंगची वाट पाहत होते. त्याच वेळी अचानक विमान रद्द झाल्याची घोषणा करण्यात आली. तांत्रिक कारणास्तव सुरक्षिततेचा धोका न पत्करता विमान जमिनीवरच ठेवण्यात येत असल्याचे एयरलाइन प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..Koyna Expressमधून अचानक धुराचे लोट, प्रवाशांची जीव वाचवण्यासाठी रुळांवर उडी; नेमकं काय घडलं? Video Viral .उड्डाण रद्द झाल्याची माहिती मिळताच प्रवाशांनी विमानतळावरच ठिय्या मांडला. विमानाचे उड्डाण कधी होणार, पर्यायी विमानाची सोय केली जाणार की नाही, याबाबत एयरलाइन कर्मचाऱ्यांकडून कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला. यावरून कर्मचारी आणि प्रवाशांमध्ये तुफान खडाजंगी झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत प्रवाशांची समजूत काढली..Air India: हवेतच घडला थरार... दिल्लीला जाणारं एअर इंडियाचं विमान ३०० फूट खाली, १० प्रवासी अन् ४ कर्मचारी जखमी! नेमकं काय घडलं?.रात्री उशीरापर्यंत विमानतळावर तणावाचे वातावरण कायम होते. या गोंधळानंतर एयरलाइन प्रशासनाने सर्व प्रवाशांना तिकिटाच्या परताव्याची (रिफंड) सोय उपलब्ध करून दिली. दरम्यान, विमानातील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त केल्यानंतर दुपारी ३ च्या सुमारास या विमानाने बंगळुरूच्या दिशेने सुरक्षित उड्डाण केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.