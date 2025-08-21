लोक शिव्या देतात, स्वागताला आलेल्या कार्यकर्त्यांना अजितदादांनी झापलं; VIDEO VIRAL

Wardha Visit: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे वर्धा दौऱ्यावर आहेत. गुरुवारी सकाळी लवकर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीसाठी दाखल झाले. अजित पवार हे त्यांच्या शिस्तप्रिय वागण्यासाठी आणि बिनधास्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत येतात. एखाद्या कामाच्या ठिकाणी काही खटकल्यास ते सर्वांसमोर अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करतात. पदाधिकाऱ्यांनाही तिथंच झापतात. आता वर्ध्यातही स्वागतासाठी आलेल्या कार्यकर्त्याला स्वच्छतेवरून थेट सुनावलं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीला आले असताना राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते अजित पवार यांच्या स्वागताला आले. त्यावेळी अजित पवार गाडीतून उतरताच काही कार्यकर्ते त्यांच्या पाया पडण्यासाठी पुढे आले.तेव्हा अजित पवार यांनी पाया पडू नका, मला पाया पडलेलं आवडत नाही असं स्पष्ट सांगितलं..मुंबईकरांना लेप्टोचा धोका! पावसाच्या पाण्यात भिजलेल्यांनी ७२ तासांच्या आत वैद्यकीय सल्ला घ्या, आयुक्तांचं आवाहन.अजित पवार यांच्या स्वागतासाठी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी हारतुरे, पुष्पगुच्छ आणले होते. कार्यकर्त्यानं प्लास्टिकच्या पिशवीतून हार काढताच ती पिशवी तिथंच जमिनीवर फेकली. अजित पवार यांना पिशवी जमिनीवर टाकल्याचं दिसताच कार्यकर्त्याला त्यावरून झापलं. असा कचरा करायचा काय रे? तुम्ही वेड्याचा बाजार, तुम्हाला लाजा वाटत नाही का रे, येडेच आहात. घाण करताय अशा शब्दात कार्यकर्त्यांची कान उघाडणी केली..कार्यकर्त्याने खाली टाकलेली पिशवी उचलण्यासाठी अजित पवार स्वत: खाली वाकले. पण त्यांच्या सुरक्षा रक्षकानं तात्काळ पिशवी उचलून बाजूला केली. मात्र पिशवीवरून अजित पवार यांनी कार्यकर्त्याला खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले की, मी शंभरदा सांगतो पिशव्या टाकू नका, लोकं शिव्या देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.