विदर्भ

लोक शिव्या देतात, स्वागताला आलेल्या कार्यकर्त्यांना अजितदादांनी झापलं; VIDEO VIRAL

Ajit Pawar in Wardha : वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर अजित पवार यांनी स्वच्छतेवरून कार्यकर्त्यांची कानउघाडणी केली. अजित पवार यांचा हा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे.
Wardha Visit
Wardha Visit: Ajit Pawar Lashes Out at Party Workers Over CleanlinessEsakal
सूरज यादव
Updated on

Wardha Visit: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे वर्धा दौऱ्यावर आहेत. गुरुवारी सकाळी लवकर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीसाठी दाखल झाले. अजित पवार हे त्यांच्या शिस्तप्रिय वागण्यासाठी आणि बिनधास्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत येतात. एखाद्या कामाच्या ठिकाणी काही खटकल्यास ते सर्वांसमोर अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करतात. पदाधिकाऱ्यांनाही तिथंच झापतात. आता वर्ध्यातही स्वागतासाठी आलेल्या कार्यकर्त्याला स्वच्छतेवरून थेट सुनावलं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Wardha
viral
Wardha District
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com