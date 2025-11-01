Akshay Nagalkar Murder Case : बहुचर्चित अक्षय नागलकर खून प्रकरणातील ९ आरोपी अटकेत; मृतकाचे हाडांचे तुकडे, दोन देशी पिस्तुल अन् वाहनेही जप्त

अकोला, ता. १ : अकोल्यातील बहुचर्चित अक्षय नागलकर खून प्रकरणाचा उलगडा करत पोलिसांनी एकूण नऊ आरोपींना अटक केली आहे. आरोपींकडून मृतकाचे हाडांचे तुकडे, दोन देशी पिस्तुल, सहा जिवंत काडतुसे, चारचाकी वाहन आणि तीन दुचाकी तसेच सात मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.२२ ऑक्टोबर रोजी अक्षय विनायक नागलकर (वय २६) हा ‘थोड्याच वेळात येतो’ असे सांगून घरून बाहेर पडला, मात्र परतला नाही. दुसऱ्या दिवशी कुटुंबीयांनी डाबकी रोड पोलिस ठाण्यात मिसिंगची नोंद केली. तपासादरम्यान नातेवाईकांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केल्याने पोलीस अधीक्षक अर्चीत चांडक यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मार्गदर्शनाखाली आठ पथके तयार करून तपासाला गती दिली..तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे ४८ तासांत संशयित आरोपी चंद्रकांत (चंदू) बोरकर, आशिष उर्फ आशु वानखडे, श्रीकृष्ण भाकरे व अशोक उर्फ ब्रह्मा भाकरे यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. आरोपींनी अक्षय नागलकर याला गायगाव रोडवरील बंद पडलेल्या “एम.एच. ३०” हॉटेलवर जेवणाच्या बहाण्याने बोलावून गावठी पिस्तुल व धारदार शस्त्राने त्याचा खून केल्याचे उघड झाले..Akola Accident: मलकापूर हादरले दोन अपघातांनी! भरधाव वाहनांच्या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी.यानंतर उर्वरित आरोपी — रोहित पराते, अमोल उन्हाळे, आकाश शिंदे, नारायण मेसरे आणि शिवहरी उर्फ शिवा माळी — यांना अनुक्रमे अहमदनगर, भुसावळ, बाळापूर आणि मध्यप्रदेशातील बैतुल येथून अटक करण्यात आली. आरोपींनी खून केल्यानंतर मृतदेह शेतात नेऊन टिनशेड बांधून जाळला व हाडांचे अवशेष नदीत फेकले, असे पोलिसांनी सांगितले..चौकशीत उघड झाले की मृतकाचा भाऊ शुभम नागलकर याचा काही काळापूर्वी चंदू बोरकर याच्याशी वाद झाला होता. त्या प्रकरणात शुभमवर एमपीडीएअंतर्गत कारवाई होऊन त्याला कारागृहात ठेवण्यात आले होते. या रागातून चंदू बोरकरने अक्षयचा खून करण्याचा कट रचून साथीदारांची मदत घेतली..या गुन्ह्यात आता भारतीय न्याय संहिता कलम १०३(१), ३२८, ६१(२), ३(५) याशिवाय शस्त्रास्त्र अधिनियमाच्या कलम ३, ४, २५ यांची वाढ करण्यात आली आहे. आरोपींनी वापरलेली टाटा इंडिगो कार, तीन मोटारसायकली, दोन देशी पिस्तुल, सात मोबाईल आणि सहा जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत.सर्व नऊ आरोपींना आज (१ नोव्हेंबर) न्यायालयात हजर करण्यात आले असून ५ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. आरोपींनी खून करून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र पोलिसांच्या तत्पर कारवाईमुळे प्रकरणाचा संपूर्ण उलगडा झाला..Akola News : तरुणीने घरात गळफास घेऊन संपविले जीवन.या तपासात पोलीस अधीक्षक अर्चीत चांडक, अपर पोलीस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी पो.नि. शंकर शेळके, स.पो.नि. अभिषेक अंधारे, गोपाल ढोले, विजय चव्हाण, उपनिरीक्षक गोपाल जाधव, विष्णू बोडखे, माजीद पठाण, अनिल चव्हाण, योगेश चव्हाणके आदी अधिकारी व आठ पथकांनी महत्वाची भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.