विदर्भ

Akshay Nagalkar Murder Case : बहुचर्चित अक्षय नागलकर खून प्रकरणातील ९ आरोपी अटकेत; मृतकाचे हाडांचे तुकडे, दोन देशी पिस्तुल अन् वाहनेही जप्त

Akola Crime News : सर्व नऊ आरोपींना आज (१ नोव्हेंबर) न्यायालयात हजर करण्यात आले असून ५ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. अकोला पोलिसांनी आज पत्रकार परिषदेत यासदंर्भात माहिती दिली आहे.
Akola Crime News

Akola Crime News

esakal

योगेश फरपट
Updated on

अकोला, ता. १ : अकोल्यातील बहुचर्चित अक्षय नागलकर खून प्रकरणाचा उलगडा करत पोलिसांनी एकूण नऊ आरोपींना अटक केली आहे. आरोपींकडून मृतकाचे हाडांचे तुकडे, दोन देशी पिस्तुल, सहा जिवंत काडतुसे, चारचाकी वाहन आणि तीन दुचाकी तसेच सात मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत.

२२ ऑक्टोबर रोजी अक्षय विनायक नागलकर (वय २६) हा ‘थोड्याच वेळात येतो’ असे सांगून घरून बाहेर पडला, मात्र परतला नाही. दुसऱ्या दिवशी कुटुंबीयांनी डाबकी रोड पोलिस ठाण्यात मिसिंगची नोंद केली. तपासादरम्यान नातेवाईकांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केल्याने पोलीस अधीक्षक अर्चीत चांडक यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मार्गदर्शनाखाली आठ पथके तयार करून तपासाला गती दिली.

Loading content, please wait...
Akola
Crime News
crime news marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com