Akola News : सेवाज्येष्ठता यादीत फेरफाराचा आरोप; कुलगुरूंकडे तक्रार, मागासवर्गीय प्राध्यापकाचा आत्मदहनाचा इशारा

अकोला : येथील श्रीमती पी.डी. पाटील समाजकार्य महाविद्यालय, खडकी बु. येथील व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये जाणूनबुजून फेरफार करून मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्राध्यापकाला डावलण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून संबंधित सहयोगी प्राध्यापक डॉ. गणेश शामराव बोरकर यांनी विद्यापीठ स्तरावर सखोल चौकशीची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे..डॉ. बोरकर यांनी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना सादर केलेल्या तक्रारीत स्पष्ट नमूद केले आहे की, अधिकृत अभिलेख आणि सेवाज्येष्ठता निकषांनुसार त्यांचे नाव यादीत प्रथम क्रमांकावर असणे आवश्यक होते. मात्र संस्थेने नियमबाह्य पद्धतीने फेरफार करून चुकीची सेवाज्येष्ठता यादी तयार केली आणि ती विद्यापीठाकडे सादर केली. या कृतीमुळे केवळ त्यांच्यावर अन्याय झाला नाही, तर संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकताही धुळीस मिळाली आहे. इतकेच नव्हे तर, संस्थेने अपात्र प्राध्यापकांच्या नावे ठराव संमत करून प्रभारी प्राचार्य पदासाठी प्रस्तावही विद्यापीठाकडे पाठवला..धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रस्तावाची कोणतीही शहानिशा न करता विद्यापीठाने थेट आदेश निर्गमित केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने विद्यापीठाला चौकशी समिती गठीत करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत..तरीही अद्याप ठोस कारवाई न झाल्याने प्रा. बोरकर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत १५ एप्रिलपासून कुलगुरूंच्या दालनात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून आता विद्यापीठ प्रशासन कोणती भूमिका घेते, दोषींवर कारवाई होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अन्यायाविरोधात उभे ठाकलेल्या प्रा. बोरकर यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रकरण अधिक चिघळण्याची शक्यता असून, वेळेत निर्णय न घेतल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.