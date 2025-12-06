विदर्भ

Akola Crime News : शाळा सुटल्यावर पाठलाग, इंस्टावर मेसेज अन्...; सिनियरच्या त्रासाला कंटाळून विद्यार्थीनीनं संपवलं जीवन, धक्कादायक घटना समोर...

Geeta Nagar Shock Incident : पीडित मुलगी ही गिता नगर भागातील एका खासगी शाळेत शिकत होती. काही दिवसांपासून त्याच शाळेत शिकत असलेला एक मुलगा तिला त्रास देत होता. याप्रकरणी तिने त्याच्या वडिलांकडे तक्रारही केली होती. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही.
Nagpur Crime
Nagpur Crime Investigation Newsesakal
Shubham Banubakode
Updated on

शाळेतील मुलाच्या त्रासाला कंटाळून एका १३ वर्षीय मुलीने गळफास घेऊन जीवन संपवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. काल सायंकाळी अकोल्यातील गिता नगर भागात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोद केली असून तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. आरोपी मुलगाही अल्पवयीन असल्याची माहिती आहे. या घटनेनं अकोल्यात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Akola Crime News
Akola District
Akola Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com