Akola Crime News : शाळा सुटल्यावर पाठलाग, इंस्टावर मेसेज अन्...; सिनियरच्या त्रासाला कंटाळून विद्यार्थीनीनं संपवलं जीवन, धक्कादायक घटना समोर...

शाळेतील मुलाच्या त्रासाला कंटाळून एका १३ वर्षीय मुलीने गळफास घेऊन जीवन संपवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. काल सायंकाळी अकोल्यातील गिता नगर भागात ही धक्कादायक घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोद केली असून तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. आरोपी मुलगाही अल्पवयीन असल्याची माहिती आहे. या घटनेनं अकोल्यात चांगलीच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी ही गिता नगर भागातील एका खासगी शाळेत शिकत होती. काही दिवसांपासून त्याच शाळेत शिकत असलेला एक मुलगा तिला त्रास देत होता. तो तिचा पाठलाग करत होता. तसेच तिच्या इंस्टाग्रामवर मेसेज करत होता. या त्रासाला कंटाळून मुलीने याची माहिती आपल्या आईवडिलांना दिली होती. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी मुलाच्या वडिलांना फोन करत याबाबत सांगितलं होतं. मात्र, मुलाच्या वडिलांनी याप्रकरणी कोणतही पाऊल न उचलल्याने त्रास सुरु होता किंबहुना दिवसेंदिवस हा त्रास वाढ होता..अशातच काल सायंकाळी मुलीची आई आणि वडील काही कामानिमित्त बाहेर गेले असताना मुलगी घरात एकटी होती. त्यावेळी तिने दुसऱ्या मजल्यावरच्या खोलीत जाऊन गळफास घेत आत्महत्या केली. काही वेळाने कुटुंबातील सदस्य घरी आले असता त्यांना दरवाजा आतून बंद दिसला. त्यांनी तिला बऱ्याचदा आवाज दिला. मात्र, आतून कोणताही प्रतिसाद येत नसल्याने त्यांनी शेजारच्यांच्या मदतीने दरवाजा तोडला. दरवाजा उघडताच मुलगी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली..याप्रकरणी पोलिसांनी सुरुवातीला आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. मुलीच्या आत्महत्या मागचं मूळ कारण शोधण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. तसेच मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी माहिती जुने शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नितीन लेव्हलकर यांनी दिली आहे..