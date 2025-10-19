Akola News : अकोल्यात फटाका सेंटरला आग, अग्निशमनची एनओसी न घेताच फटाक्यांची विक्री, महापालिका बजावणार नोटीस

शहरातील मलकापूर भागात गोपाल सुपर शॉपीला लागून असलेल्या फटाका सेंटरला आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत लाखो रुपयांचे फटाके जळून खाक झाले. परिसरात काही क्षणांतच धुराचे प्रचंड लोट आणि फटाके फुटण्याचे आवाज ऐकू येऊ लागल्याने एकच गोंधळ उडाला. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली. दरम्यान, अग्निशमन दलाचे नाहरकत प्रमाणपत्र न घेताच या शॉपीतून फटाके विक्री सुरु होती अशी माहिती मनपा प्रशासनाकडून मिळाली..आग लागण्याचे कारण शॉर्टसर्किट असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. अचानक धूर निघू लागल्याने दुकानमालकाने व कामावरील मुलांनी अग्निशामक सिलेंडरच्या साहाय्याने आग आटोक्यात आणली. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले होते. आग लवकर विझविण्यात यश आल्याने मोठा अनर्थ टळला. संबंधित गोपाल सुपर शॉपी मालकाकडे फटाके विक्रीसाठी लागणाऱ्या अग्निशमन दलाची अधिकृत परवानगी नव्हती, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. फटाके विक्रीसाठी सर्व आवश्यक परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक असताना शहरात शेकडो फटाका विक्रीची दुकाने सुरु असल्याने सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..Akola Congress : काँग्रेसला हवाय ‘अंमलबजावणीचा नेता’ केवळ ‘गप्पांचा जिल्हाध्यक्ष’ नव्हे; बोचऱ्या टिकेनंतर प्रदेशाध्यक्षांच्याही भुवया उंचावल्या.महापालिका नोटीस बजावणारया घटनेनंतर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून संबंधित किराणा व्यावसायिकाला नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेली ही दुर्घटना प्रशासनासाठी मोठा इशारा ठरली असून, परवानगीशिवाय सुरू असलेल्या फटाका विक्रेत्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..Akola News: खैरखेड गावात वाघाचा धुमाकूळ! नागरिक आणि शेतमजूर भयभीत, वनविभाग सतर्क.यासंदर्भात बोलताना अग्निशमन विभागाचे अधिकारी मनिष कथले म्हणाले, गोपाल सुपर शॉपीला आग लागल्याच्या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर ताबडतोब अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. फटाके विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकाला अग्निशमन विभागाची एनओसी आवश्यक आहे. मात्र, दुकान मालकाने फटाका विक्रीसाठी कुठलीही रितसर परवानगी घेतलेली नव्हती. संबंधित मालकाला नोटीस बजावण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.