Akola News : बीपी तपासायला सांगताच घातला गोंधळ, उपचार सुरु असतानाच रुग्णाच्या कुटुंबियांचा डॉक्टरांवर हल्ला, नेमकं काय घडलं?

Family Attacks Doctor During BP Check : महिलेला छातीत दुखत असल्याचे सांगितल्यानंतर स्टाफने बीपी तपासणी करण्याची सूचना केली. त्यावरून तिच्या कुटुंबियांनी स्टाफशी वाद घालत शिवीगाळ केली. तसेच डॉक्टरला मारहणा केली.
सिंधी कॅम्प येथील कार्डियाक केअर हॉस्पिटलमध्ये रुग्णसेवा सुरू असताना एका डॉक्टरवर तिघा आरोपींनी मारहाण करून गंभीर दुखापत केल्याची घटना आज दुपारी घडली. या प्रकरणी खदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. फिर्यादी डॉ. दीपक रामचंद्र नेनवाणी (वय ३८) हे कार्डियोलॉजिस्ट असून ‘लीलाई अपार्टमेंट, आदर्श कॉलनी’ येथे राहतात.

