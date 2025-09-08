विदर्भ

धक्कादायक! चाकूचा धाक दाखवून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार...कुटुंबीय गणपती विसर्जनाला गेले असता घडला प्रकार, गुन्हा दाखल

Knife Threat During Ganpati Visarjan : अकोल्याच्या डाबकी रोड पोलीस स्टेशन हद्दीत काल शनिवारी 6 सप्टेंबर रोजी दुपारी ४:३० वाजताच्या दरम्यान पीडित मुलीचे नातेवाईक सर्व गणेश विसर्जन निमित्त गणपती पाण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी हा प्रकार घडला.
Akola sexual harrasment case : अकोल्यात एका 16 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी डाबकी रोड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तौहिद समीर बैद असं आरोपीचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी तौहिद याने अल्पवयीन मुलीला चाकूचा धाक दाखवत हा प्रकार केल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे. या घटनेनंतर मोठी खळबळ उडाली आहे.

