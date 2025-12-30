Akola Municipal Election : अकोल्यात भाजपचे ‘धक्का तंत्र’; ४० टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी, अनेकांना डच्चू; ६६ जागांवर देणार उमेदवार

श्रीकांत राऊत अकोला : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीने उमेदवार निवडीत धक्कादायक रणनीती अवलंबल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भाजप तब्बल ६६ जागांवर आपले उमेदवार रिंगणात उतरवत असून, युतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडे उर्वरित १४ जागा देण्यात आल्या आहेत. अखेरच्या क्षणी भाजपकडून उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली असून तब्बल ४० टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आल्याने अनेकांचा पत्ता कट झाला आहे. भाजपच्या या रणनीतीमुळे चर्चांना तोंड फुटले आहे..भाजपच्या उमेदवार यादीतील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे सुमारे ४० टक्के नव्या चेहऱ्यांना देण्यात आलेली संधी. या निर्णयामुळे अनेक विद्यमान व माजी नगरसेवकांना यंदा तिकीट मिळालेले नाही. पक्ष नेतृत्वाने कामगिरी, जनसंपर्क आणि संघटनात्मक सक्रियता या निकषांवर उमेदवारी दिल्याचा दावा केला असला, तरी अनेकांचा पत्ता कट झाल्याने अंतर्गत नाराजी उफाळून येण्याची शक्यता आहे..Akola Municipal Election : अकोल्यात महायुतीतील जागा वाटपाचा तिढा अखेर सुटला; प्रचाराला वेग!.गेल्या निवडणुकीत भाजपने अकोला महानगरपालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाही भाजपने बहुसंख्य जागांवर दावा करत आघाडी घेतली आहे. ६६ जागांवर उमेदवार देत १४ जागांवर दादांची राष्ट्रवादी उमेदवार देणार आहे. नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन मतदारांमध्ये सकारात्मक संदेश देण्याचा आणि ‘अँटी-इन्कम्बन्सी’चा धोका कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे..Akola Municipal Election 2025 : जागा वाटपाचा तिढा सुटता सुटेना! एकनाथ शिंदेंचा शिलेदार अखेर अकोल्यात; महायुतीच्या नेत्यांबरोबर घेणार बैठक .मात्र, या ‘धक्का तंत्रा’मुळे पक्षांतर्गत समीकरणे बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक पदाधिकारी, माजी नगरसेवक तिकीट न मिळाल्याने नाराज असल्याची चर्चा आहे. काही प्रभागांमध्ये बंडखोरी किंवा अपक्ष उमेदवारी उभी राहण्याची शक्यता असल्याने पक्ष नेतृत्वास ही नाराजी सांभाळावी लागणार आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ला १४ जागा युतीत मिळाल्या असून शिंदेसेने कडून स्वतंत्र निवडणूक लढवली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीत बऱ्याच ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.