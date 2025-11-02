Akola News : “मी शौचास जाते, तुम्ही घरी जा”; शेजारच्या काकूंसोबत शेतात गेलेली अल्पवयीन तरुणी अचानक बेपत्ता, नेमकं काय घडलं?

चान्नी, ता. २ : चान्नी पोलिस ठाणे हद्दीतील एका गावात अल्पवयीन मुलीला अज्ञात व्यक्तीने फुस लावून पळविल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मुलीच्या आईने चान्नी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर रोजी सकाळच्या सुमारास गावातील शेजारीण महिलेसोबत ही अल्पवयीन मुलगी शेतात गाजर गवत काढण्यासाठी गेली होती. काम चालू असताना मुलीने “मी शौचास जाते, तुम्ही घरी जा” असे म्हणून सोबत असलेल्या महिलेला परत पाठवले. मात्र, बराच वेळ उलटूनही ती मुलगी घरी परतली नाही..Akola News : बीपी तपासायला सांगताच घातला गोंधळ, उपचार सुरु असतानाच रुग्णाच्या कुटुंबियांचा डॉक्टरांवर हल्ला, नेमकं काय घडलं?.संध्याकाळपर्यंत मुलगी न परतल्याने तिच्या आईने चिंतेपोटी आजूबाजूच्या परिसरात आणि नातेवाईकांकडे चौकशी केली, परंतु कुणालाही तिचा ठावठिकाणा लागला नाही. अखेर तिच्या आईने चान्नी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. तक्रारीत अज्ञात व्यक्तीने तिच्या अल्पवयीन मुलीला फुस लावून पळवून नेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे..या तक्रारीवरून पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला आहे. मुलीच्या वयाचा विचार करता हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने पोलिसांनी गावात आणि परिसरात शोधमोहीम सुरू केली आहे. संभाव्य ठिकाणे, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक तसेच नातेवाईकांकडे चौकशी करण्यात येत आहे..Akola News : बीपी तपासायला सांगताच घातला गोंधळ, उपचार सुरु असतानाच रुग्णाच्या कुटुंबियांचा डॉक्टरांवर हल्ला, नेमकं काय घडलं?.दरम्यान, या घटनेमुळे गावात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून पालकांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी चान्नी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास ठाणेदार रवींद्र लांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जमादार जायभाय करीत आहेत. पोलिसांनी हरवलेल्या मुलीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक तयार केले असून, लवकरच आरोपीचा मागोवा लागेल, असा विश्वास पोलिस सूत्रांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.