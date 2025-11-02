विदर्भ

Akola News : “मी शौचास जाते, तुम्ही घरी जा”; शेजारच्या काकूंसोबत शेतात गेलेली अल्पवयीन तरुणी अचानक बेपत्ता, नेमकं काय घडलं?

Akola Minor Girl Missing Case : मुलीच्या आईने चान्नी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तरुणीला कुणी तरी फूस लावून पळवून नेलं असावं, असा आरोप आता तिच्या पालकांनी केला आहे.
Akola Minor Girl Missing Case

Akola Minor Girl Missing Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

चान्नी, ता. २ : चान्नी पोलिस ठाणे हद्दीतील एका गावात अल्पवयीन मुलीला अज्ञात व्यक्तीने फुस लावून पळविल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी मुलीच्या आईने चान्नी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Loading content, please wait...
Akola
crime
crime news marathi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com