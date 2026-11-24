अकोला : शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर अकोला जिल्ह्यातही शिंदे सेना आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना यांच्यात राजकीय वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली. सुरुवातीला पक्षप्रवेशांच्या माध्यमातून शिंदे सेनेने जिल्ह्यात आपले बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पक्षात मोठ्या नेत्यांचा सहभाग असूनही संघटनात्मक बांधणीला अपेक्षित गती मिळालेली नाही. जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त होण्यापासून युवा सेना आणि युवती सेनेच्या निष्क्रियतेपर्यंत अनेक प्रश्न समोर आले आहेत. दुसरीकडे, महापालिकेतील नगरसेवकांच्या पक्षांतरामुळे ठाकरे सेनेचे संख्याबळ घटले असले, तरी आमदार नितीन देशमुख यांनी शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठविल्याने पक्षाची जनहिताच्या मुद्द्यांवरील सक्रियता कायम आहे. त्यामुळे अकोल्यातील राजकीय परिस्थितीत शिंदे सेनेसमोर संघटनात्मक आव्हाने, तर ठाकरे सेनेसमोर पक्षाची पुनर्बांधणी असे चित्र आहे..अकोला जिल्ह्यात शिंदे सेनेची ओळख निर्माण करण्यात माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. अमरावतीचे आमदार बच्चू कडू, शिवसेनेचे विशेष प्रभारी ललित वानखडे आणि संघटक रामेश्वर पवळ यांच्यावरही जिल्ह्यातील पक्षसंघटन मजबूत करण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, या प्रमुख नेत्यांची फळी असूनही जिल्ह्यात तळागाळापर्यंत संघटन विस्तारल्याचे ठोस चित्र दिसत नाही. पक्षप्रवेश आणि राजकीय समीकरणे जुळविण्याला प्राधान्य मिळाले; परंतु जुन्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेणे, नव्या कार्यकर्त्यांची फळी उभी करणे आणि पदाधिकाऱ्यांमधील समन्वय राखणे या बाबींमध्ये उणिवा राहिल्याची चर्चा आहे. मे २०२६ मध्ये शिंदे सेनेची अकोला जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आली. अंतर्गत मतभेद आणि संघटनात्मक समन्वयाच्या प्रश्नांमुळे हा निर्णय झाल्याची चर्चा होती. प्रमुख नेत्यांची जबाबदारी असतानाही संपूर्ण कार्यकारिणी बरखास्त होणे, ही पक्षाच्या जिल्ह्यातील संघटनात्मक स्थितीचा आढावा घेण्यास भाग पाडणारी घटना ठरली..महापालिका निवडणुकीनंतर शिंदे सेनेला ठाकरे गटातील नगरसेवकांच्या पक्षांतराचा फायदा झाला. तत्कालीन जिल्हाप्रमुख मंगेश काळे यांच्यासह मनोज पाटील, सागर भारुका, सोनाली सरोदे आणि सुरेखा काळे यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे ठाकरे सेनेचे महापालिकेतील संख्याबळ सहावरून दोनवर आले. मूर्तिजापूर नगरपरिषदेतील पाच अपक्ष नगरसेवकांनीही शिंदे सेनेत प्रवेश केल्याने स्थानिक राजकारणात पक्षाला बळ मिळाले. मात्र, पक्षात आलेल्या लोकप्रतिनिधींना एकत्र ठेवणे आणि त्यांच्यामार्फत संघटन मजबूत करणे ही जबाबदारी आता नेतृत्वावर आहे..आ. नितीन देशमुखांचा जनप्रश्नांवर आक्रमक पवित्राठाकरे सेनेच्या राजकीय सक्रियतेचा विचार करताना आमदार नितीन देशमुख यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शेतकऱ्यांचे पीकनुकसान, अतिवृष्टी, दुष्काळ, आर्थिक मदत आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने आवाज उठविला आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, या मागणीसाठी समृद्धी महामार्गावरील आंदोलनात त्यांनी पुढाकार घेतला. शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विधिमंडळापासून रस्त्यावरील आंदोलनांपर्यंत त्यांनी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या पक्षांतराने पक्षाचे संख्याबळ कमी झाले असले, तरी जनहिताच्या प्रश्नांवर ठाकरे सेनेची उपस्थिती कायम आहे..युवा सेनेची कामगिरी नावालाच; युवती सेना गायबशिंदे सेनेच्या युवा संघटनेची जबाबदारी सांभाळणारे विठ्ठल सरप पाटील यांच्याबाबतही संघटनात्मक कामगिरीच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. युवकांना पक्षाशी जोडणे, महाविद्यालयीन स्तरावर संघटन वाढविणे, बेरोजगारी, शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर आंदोलने उभारणे अपेक्षित असताना या आघाडीवर ठोस सक्रियता दिसत नाही. युवा सेनेच्या विस्तारापेक्षा वैयक्तिक राजकीय समीकरणांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे का, अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे, युवती सेनेचीही स्वतंत्र ओळख जाणवत नाही. महिला व युवतींचे प्रश्न, शिक्षण, रोजगार, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरण यावर स्वतंत्र कार्यक्रम किंवा आंदोलनांची ठोस उपस्थिती दिसत नसल्याने या संघटनेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह आहे..जनतेच्या प्रश्नांवरच खरी कसोटीएकीकडे गोपीकिशन बाजोरिया, बच्चू कडू, ललित वानखडे आणि रामेश्वर पवळ यांच्यासारख्या नेत्यांची फळी असूनही शिंदे सेनेला जिल्ह्यात संघटनात्मक स्थैर्य निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. विठ्ठल सरप पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील युवा सेनेला सक्रिय करणे आणि युवती सेनेला स्वतंत्र अस्तित्व मिळवून देणेही आवश्यक आहे. दुसरीकडे, आमदार नितीन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे सेनेला जनहिताच्या प्रश्नांवरील सक्रियतेचे संघटनात्मक बळात रूपांतर करावे लागणार आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, वाहतूक, अतिक्रमण, शेतकरी प्रश्न आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांवर दोन्ही पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पक्षप्रवेशांची संख्या किंवा पदाधिकाऱ्यांची यादी यापेक्षा नागरिकांचे प्रश्न किती मार्गी लागतात, यावरच जनतेचा विश्वास अवलंबून राहणार आहे. अकोल्यातील राजकारणात सध्या शिंदे सेनेसमोर संघटनात्मक बांधणीचे आव्हान, तर ठाकरे सेनेसमोर जनआंदोलनांची धार कायम ठेवण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राजकीय संख्याबळापेक्षा जनतेशी असलेली नाळ कोण अधिक मजबूत ठेवतो, याचीच आगामी काळात खरी परीक्षा होणार आहे..आ.सरनाईक यांच्यासमोर संघटन बांधणीची कसोटीशिंदे गटातील शिक्षक आमदार किरण सरनाईक यांच्यावरील संघटनात्मक जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यात पक्षाची संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. सरनाईक यांनी अकोल्याला दोनदा भेट दिली; मात्र या भेटींमधून संघटनवाढीच्या दृष्टीने ठोस परिणाम समोर आलेले नाहीत. कार्यकर्त्यांशी संवाद वाढविणे, नव्या पदाधिकाऱ्यांना संधी देणे आणि पक्षाच्या कार्यक्रमांना गती देणे, या आघाड्यांवर त्यांना काम करावे लागणार आहे. शिंदे गटात सक्रिय कार्यकर्त्यांपेक्षा नेत्यांची संख्या अधिक असल्याचे चित्र असताना, केवळ नेत्यांच्या बैठकांमधून संघटना विस्तारण्याचे आव्हान पेलता येणार नाही. तळागाळात कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण करून पक्षाला प्रत्यक्ष ताकद देणे, हीच सरनाईक यांच्यासमोरील खरी कसोटी ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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