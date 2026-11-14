Akola News: पायलट होण्याचे स्वप्न आता अकोल्यातच पूर्ण होणार, ‘स्कायनेक्स एरो फ्लाईंग ट्रेनिंग स्कूल’ आठवडाभरात होणार कार्यान्वित

अकोला : वैमानिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अकोला आणि विदर्भातील युवकांसाठी आता मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. पायलट प्रशिक्षणासाठी चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू यांसारख्या शहरांकडे धाव घेण्याची गरज आता कमी होणार असून, अकोल्यातच ‘स्कायनेक्स एरो फ्लाईंग ट्रेनिंग स्कूल’ सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. खासदार अनुप धोत्रे यांच्या विशेष प्रयत्नांतून अकोल्यात दाखल झालेले हे प्रशिक्षण केंद्र येत्या आठवडाभरात आवश्यक तयारी पूर्ण करून कार्यान्वित होणार आहे..त्यामुळे अकोल्याच्या विकासात हवाई क्षेत्राच्या माध्यमातून आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पडणार आहे. वैमानिक होण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाच्या सुविधा अकोला जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्याने इच्छुक विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरांचा पर्याय स्वीकारावा लागत होता. प्रशिक्षणासाठी बाहेरगावी जाणे, तेथील निवास आणि इतर खर्च यामुळे अनेकांसाठी पायलट होण्याचे स्वप्न आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत होते. .आता अकोल्यातच फ्लाईंग ट्रेनिंग स्कूल सुरू होणार असल्याने स्थानिक तसेच विदर्भातील विद्यार्थ्यांना विमानचालन क्षेत्रातील प्रशिक्षणाची संधी जवळ उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक पातळीवरच वैमानिक प्रशिक्षणाची सुविधा निर्माण झाल्याने अकोल्याची नवी ओळख निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. येत्या आठवडाभरात फ्लाईंग ट्रेनिंग स्कूलची आवश्यक तयारी पूर्ण होणार असून, त्यानंतर पुढील कामकाज सुरू होईल. अकोल्यात वैमानिक प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होणे ही केवळ एका प्रशिक्षण केंद्राची सुरुवात नसून, शहराच्या विकासाला आकाशाची नवी दिशा देणारी घडामोड ठरण्याची अपेक्षा आहे..विकासाची हवाई झेपअकोल्याला हवाई वाहतुकीच्या दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी गेल्या काही काळापासून प्रयत्न सुरू आहेत. खासदार अनुप धोत्रे यांनी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या विकासविषयक संकल्पना पुढे नेत रेल्वे आणि केंद्र सरकारशी संबंधित विविध प्रकल्पांचा पाठपुरावा केला आहे. अकोल्यातून छोटी विमानसेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीनेही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. फ्लाईंग ट्रेनिंग स्कूलची उपलब्धता हा याच व्यापक विकासदृष्टीचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे..रोजगाराच्या संधींची अपेक्षाविमानचालन क्षेत्रातील प्रशिक्षण केंद्रामुळे वैमानिक घडविण्याबरोबरच या क्षेत्राशी संबंधित पूरक सेवा, तांत्रिक कामे आणि अन्य व्यवसायांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते. अकोल्यातील विद्यार्थ्यांना जागतिक विमानचालन क्षेत्रात करिअर करण्याच्या दिशेने स्थानिक पातळीवरूनच सुरुवात करण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.