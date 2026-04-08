Akola : गटाराच्या पाण्याने बनतोय नाश्ता; व्हिडिओ व्हायरल होताच मनपाची कारवाई, अतिक्रमण हटवले

अकोला : नाश्त्याच्या गाडीवर गटारातील पाणी वापरण्यात येत असल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ सोमवारी (ता.७) सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला असून अन्नसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संबंधित नाश्त्याची गाडी मदनलाल धिंग्रा चौकातील असल्याचे स्पष्ट झाले. .या प्रकरणाची दखल घेत महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने तात्काळ कारवाई करत मंगळवारी (ता.७) सकाळी मदनलाल धिंग्रा चौक परिसरात धडक मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान चौकातील नाश्त्याच्या गाड्या व दुकाने हटविण्यात आली. कारवाईदरम्यान काही विक्रेत्यांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मनपाच्या पथकाने पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई पूर्ण केली..Akola News: घरकुलाचा जिना कोसळला;बालिका जखमी; निकृष्ट बांधकामाबद्दल संतापाची लाट.व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये गटाराच्या पाण्याजवळ भांडी धुताना आणि नाश्त्याची तयारी करताना दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली होती. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छ पद्धतीने अन्नपदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर पुढील काळातही कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे..Akola News: अकोट ग्रामीण पोलिसांच्या कारवाईत अवैध दारू विक्रीवर मोठा हल्ला; लाखभर मुद्देमाल जप्त.यासंदर्भात बोलताना, गटाराचे पाणी नाश्त्याच्या स्टॉलवर नेले जात असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आम्ही पडताळणी केली. मदनलाल धिंग्रा चौकातील स्टॉल असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर स्टॅाल व इतर दुकाने हटविण्यात आली, अशी माहिती सहायक अतिक्रमण अधिकारी प्रवीण मिश्रा यांनी दिली.