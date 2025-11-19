बापरे! अकोल्याचा पारा १९९ डिग्रीवर? भर थंडीत फोडला घाम, प्रादेशिक हवामान विभागाचा प्रताप

अकोल्याचा पारा १९९ डिग्रीवर' हे वाचून कदाचित तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. मात्र हे खरे आहे. बुधवारी प्रादेशिक हवामान विभागाने हा चमत्कार व 'वर्ल्ड रेकॉर्ड' करून दाखविला. ऐन कडाक्याच्या थंडीमध्ये काही तासांसाठी का होईना हवामान विभागाने अकोलेकरांना चांगलाच घाम फोडला..उत्तर भारतातील जोरदार बर्फवृष्टीमुळे सध्या संपूर्ण विदर्भात थंडीची तीव्र लाट पसरली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने किमान तापमानात चढउतार पाहायला मिळत आहेत. बुधवारी मात्र हवामान विभागाने अक्षरशः कहरच केला. हवामान विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अकोल्याचे किमान तापमान चोवीस तासांत चक्क १८७.७ अंशांनी वाढून तब्बल १९९.६ इतके नोंदविण्यात आले..Akola Airport : विमानतळासाठी २२ हेक्टर क्षेत्र होणार संपादित; १४०० मी. वरून धावपट्टी होणार १८०० मीटर.पाऱ्याने अचानक दोनशे अंशांपर्यंत घेतलेली हनुमानउडी बघून अकोलेकरांना आश्चर्याचा प्रचंड धक्का बसला. त्यांना थंडीच्या दिवसांत घाम फुटला होता. अर्थात ही तांत्रिक चूक होती. झालेली चूक लक्षात आल्यानंतर हवामान विभागाने लगेच संकेतस्थळावर दुरुस्ती केली. .Akola News : 'जीएमसी' मध्ये रॅगिंगची ई-मेलद्वारे तक्रार; तपासात तक्रार खोटी असल्याचे निष्पन्न; अधिकाऱ्यांनी केली चौकशी!.मात्र नकळत घडलेल्या या प्रकारामुळे हवामान विभाग तापमानाच्या बाबतीत किती गंभीर आहे, याची कल्पना येते. उल्लेखनीय म्हणजे, यापूर्वीही प्रादेशिक हवामान विभागाने अशी घोडचूक केलेली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.