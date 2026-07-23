Nagpur Railway: नागपूर रेल्वेतील सतर्कतेचा आदर्श; अल्पवयीन मुलीची सुरक्षित सुटका, युवक आरपीएफच्या ताब्यात

नागपूर: मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागातील सतर्क मुख्य तिकीट तपासणीस (टीटीई)च्या दक्षतेमुळे दिल्लीहून बेपत्ता आणि मित्रासोबत पळून जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलीची सुटका करण्यात यश आले. नियमित तिकीट तपासणीदरम्यान संशय आल्याने चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.गाडी क्रमांक १२२९६ दानापूर-बंगळुरू संघमित्रा एक्स्प्रेसमध्ये मुख्य तिकीट तपासनीस राकेश चौहान हे नागपूर ते बल्लारशादरम्यान कर्तव्यावर होते. तिकीट तपासणीमध्ये मुलगा आणि अल्पवयीन मुलगी यूटीएस तिकिटावर नागपूर ते बंगळुरू प्रवास करताना आढळले. दोघांनीही भाऊ-बहीण सांगून तृतीय श्रेणी वातानुकूलित कोचमध्ये बर्थ उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली..मात्र, आधार कार्डची पडताळणी करताना दोघांचे आडनाव वेगवेगळे आढळले आणि चौहान यांचा संशय बळावला. त्यांनी अल्पवयीन मुलीच्या आधार कार्डावरील मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधला. फोन तिच्या आईने उचलून मुलगी एका युवकासोबत दिल्लीहून घर सोडून गेली असून दिल्लीतील ज्योतीनगर पोलिस ठाण्यात ची बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदविल्याची माहिती दिली. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.दोघांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचीही विनंती करण्यात आली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून राकेश चौहान यांनी वाणिज्य विभागाच्या नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. यानंतर दोघांनाही आरपीएफच्या ताब्यात देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.