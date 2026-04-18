...म्हणून मी प्लेबॉय बनलो, आरोपी अयानची पोलिसासमोर धक्कादायक कबुली

अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरणाने राज्यात चांगलीच खळबळ उडाली असून या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अयान अहमदला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे. या चौकशीदरम्यान त्याने धक्कादायक कबुली दिली आहे. "पहिल्या प्रेमभंगानंतर मी प्लेबॉय बनलो," असे त्याने पोलीस अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अयान सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुलींशी ओळख वाढवत असे. सुरुवातीला गोड बोलून, काळजी घेत असल्याचा आव आणून तो चार ते पाच महिन्यांत त्यांचा विश्वास संपादन करत असे. त्यानंतर तो मुलींवर शारीरिक संबंधांसाठी दबाव टाकत असे; काही वेळा जबरदस्तीही करत असल्याचे समोर आले आहे. .मैत्रिणीला घेऊन अयान 'त्या' फ्लॅटवर जायचा अन्...; अमरावती अत्याचार प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, लॅपटॉप, टॅब, हार्डडिस्क जप्त.पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अयानमध्ये कोणताही मानसिक आजार आढळून आलेला नाही. विशेष म्हणजे, त्याच्यामध्ये आपल्या कृत्याबद्दल कोणताही पश्चात्ताप दिसून आलेला नाही, असेही पोलिसांनी सांगितले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अयान मोबाईलचा व्यवसाय करत होता. याशिवाय त्याचे इन्स्टाग्रामवर सुमारे १८ हजार फॉलोअर्स आहेत. पेड प्रमोशनच्या माध्यमातूनही तो पैसे कमवत असे. यातून चांगली कमाई होत असतानाही तो मित्र आणि नातेवाईकांकडून पैसे उसने घेत असे. मित्र उजैरकडून घेतलेल्या पैशांवरून झालेल्या वादातूनच त्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले.