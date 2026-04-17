मित्रानेच केला मित्राचा गेम, मुली पटवण्याची शर्यत अन् पैशांच्या वादातून घेतला बदला; अमरावती प्रकरणात मोठा खुलासा

अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून या प्रकरणाच्या तपासात दररोज धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. अशातच आता अयान आणि उजैर या दोन मित्रांमधील वादातूनच संबंधित व्हिडिओ बाहेर आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा अधिकच रंगली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील आरोपी अयान आणि उजैर हे एकमेकांचे जवळचे मित्र होते. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्यात कोण जास्त मुलींना जाळ्यात ओढतो, याची स्पर्धा सुरू होती. त्यानुसार अयान मुलींचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो तयार करून उजैरकडे पाठवत होता..अमरावतीत लैंगिक शोषण प्रकरणी नवी माहिती समोर, १८ व्हिडीओ अन् ३९ फोटो व्हायरल; मुली अल्पवयीन.काही दिवसांपूर्वी दोघांमध्ये पैशांच्या कारणावरून वाद झाला. या वादातूनच उजैरने सूड उगवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अयानने पाठवलेले आक्षेपार्ह व्हिडिओ त्याने समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. सुमारे दहा ते बारा दिवस हे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत राहिले आणि याच माध्यमातून संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले..तपासादरम्यान आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अयान अहमदचे वडील जुन्या गाड्यांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करतात. अयान या गाड्यांसोबत स्वतःचे फोटो आणि व्हिडिओ तयार करून समाजमाध्यमांवर टाकत असे. त्यामुळे तो स्वतःला प्रभावशाली दाखवत मुलींना विश्वासात घेत होता..अमरावतीत खरात पेक्षाही भयंकर कांड; 180 तरुणींचे व्हिडिओ व्हायरल, आरोपी कुटुंबासह फरार, भाजपाकडून चौकशीची मागणी.पोलिस चौकशीत अयान अहमदने आपला गुन्हा कबूल केला आहे. तो गेल्या दोन वर्षांपासून समाजमाध्यमांवर सक्रिय होता. मागील सहा महिन्यांत त्याने अनेक मुलींशी ओळख वाढवून त्यांना भेटण्यास भाग पाडले आणि त्यानंतर अत्याचाराचे प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे..दरम्यान, हा सर्व प्रकार ज्या ठिकाणी घडला, तो फ्लॅट अमरावती पोलिसांनी सील केला आहे. कठोरा नाका परिसरातील या घराच्या मालकाचीही चौकशी सुरू असून, त्याचा सहभाग आढळल्यास त्याच्यावरही कारवाई होणार आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.