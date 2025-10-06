Amaravati Scam: गुंतवणुकीच्या नावाने ८१ लाखांनी गंडा; शेअर मार्केटमध्ये अधिक लाभाचे आमिष

अमरावती : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास अधिक परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून गुंतवणूकदारांची ८१ लाख ३६ हजार रुपयांनी फसवणूक केली. शहरातील गाडगेनगर पोलिसांनी याप्रकरणी रविवारी (ता. पाच) फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला..शहरातील एका ७८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकासह एकूण अकरा गुंतवणूकदारांना लुबाडल्या गेल्याची बाब तक्रारीत नमूद आहे. तक्रारीवरून गाडगेनगर पोलिसांनी संशयित पीयूष विनायक औगड (रा. कठोरा रोड, अमरावती) याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. .संशयित पीयूषच्या वडिलांसोबत अनेक वर्षांपासून ज्येष्ठ नागरिकाची ओळख होती. २०२३ पासून पीयूष हा एका कंपनीमध्ये एजंट व प्रमोटर म्हणून काम करतो. कंपनीमध्ये पीयूषसह एकूण तेरा जण संचालक आहेत. शिवाय कंपनी ही शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीचे काम करते..या कंपनीमध्ये गुंतवणूक केल्यास गुंतविलेल्या रकमेवर दर महिन्याला आठ टक्के व्याज म्हणून परतावा मिळणार, याची हमी संशयित पीयूष औगड याने संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांशी बोलताना दिली होती. शिवाय व्याज मिळाल्यानंतरही मूळ रक्कम ही सुरक्षित राहील, असेही पीयूषने सांगितले होते. त्यानंतर गुंतवणुकीसाठी कंपनीच्या नावे असलेल्या बँकखात्याची माहिती संबंधितास दिली होती. शिवाय वृद्धाच्या मुलाच्या व्हॉट्सअॅपवर ही माहिती संशयित पीयूषने पाठविली होती..Amravati Crime: घरफोडीतील आंतरराज्यीय टोळी गजाआड; चौघांना अटक, शहरातील ९७ गुन्ह्यांची कबुली.११ गुंतवणूकदारांकडून संशयित पीयूष औगड याने ५१ लाख ३५ हजार, तर ज्येष्ठ नागरिकाकडून ३० लाख १ हजार, असे एकूण ८१ लाख ३६ हजार रुपये गुंतवणूक घेऊन फसवणूक केली. गुंतवणूकदारांना कोणताही परतावा दिला नाही, असा आरोप पोलिसांत दाखल तक्रारीत केल्यानंतर गाडगेनगर पोलिसांनी संशयित पीयूष विनायक औगडविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.